V Belgiji ista prisluškovalna afera kot v Sloveniji, vendar nihče ne govori o “vmešavanju v volitve”

Piše: Nova24tv.si

Black Cube ne razburja le v Sloveniji. Zaradi prisluhov je v škandal tik pred volitvami ujeta tudi belgijska politika – prisluhov niso naročili politični nasprotniki, pač pa zasebno podjetje, ki ga je vlada ogoljufala na javnem razpisu. Zgodba se bere kot kakšna vohunska kriminalka. Belgijska uradnica je mislila, da jo čaka razgovor za službo. Namesto tega se je znašla v središču nenavadne vohunske operacije v prestižni restavraciji v Amsterdamu, kjer so jo skrivaj snemali med kosilom. Dogodek je razkril domnevne nepravilnosti pri večmilijonskih pogodbah in sprožil politični vihar v Belgiji. Razlika med Slovenijo in Belgijo je sicer očitna: v Belgiji nihče ne govori o “napadu na demokracijo”, ampak o škandalu za vladajočo politiko, ki se je ujela v korupcijsko zgodbo.

Belgijska javna uslužbenka, katere identiteta zaradi pravnih razlogov ni razkrita, je bila povabljena na kosilo v ugledno restavracijo ob kanalu v Amsterdamu. Tam se je srečala z moškim, ki se je predstavljal kot predstavnik farmacevtskega podjetja. V resnici je šlo za tajnega operativca, povezanega z zasebno obveščevalno agencijo Black Cube, znano po delu za odmevne stranke, med drugim tudi za Harveyja Weinsteina. Med kosilom jo je agent skrivaj snemal.

Pogovor je razkril podrobnosti o pogodbah, sklenjenih v času pandemije covida-19, v skupni vrednosti 48 milijonov evrov. Primer je hitro pritegnil pozornost, saj se dotika tudi vplivnega belgijskega politika, Franka Vandenbrouckeja, podpredsednika vlade in ministra za zdravje.

Sporne pogodbe in očitki o favoriziranju V središču afere je vprašanje, ali so bile državne pogodbe dodeljene pošteno ali pa je prišlo do favoriziranja določenih podjetij. Podjetje Medista, specializirano za medicinsko logistiko, trdi, da je bilo neupravičeno izločeno iz razpisa, ki ga je dobil konkurent Movianto. Zato je najelo agencijo Black Cube, ki je ustvarila lažno podjetje “Edgewise Capital” ter vzpostavila lažne profile in sestanke, da bi pridobila dokaze. V posnetku, ki so ga belgijski mediji objavili decembra, je videti uradnico, ki razpravlja o razpisu in stikih s predstavnikom Movianta. Med drugim pove: “Vzpostavila sem stik z [managerjem Movianta], da bi podrobneje govorila o drugem razpisu.” Dodala je tudi: “Našla sem dobrega odvetnika, dobro pravno ekipo zanj. Takšno, ki mu bo pomagala, ker sem prepričana, da bo delal napake, ki jih sama ne bom mogla popraviti.”

Škandal za politični vrh

Razkritje je prišlo v občutljivem trenutku, tik pred volitvami v Belgiji in v času povečanega nadzora nad političnimi odločevalci.

Belgijska vlada je po objavi posnetkov sprožila notranjo preiskavo. Primer pa meče senco dvoma tudi na politično prihodnost Franka Vandenbrouckeja, ki se omenja kot možen kandidat za pomembno funkcijo na ravni Evropske unije.

Medista izvisela, nato so najeli Black Cube

Direktorica podjetja Medista, Sarah Taybi, vztraja, da gre za vprašanje načel. Podjetje trdi, da posnetki dokazujejo pretesne povezave med javno upravo in konkurenčnim podjetjem.

Medista je med pandemijo pridobila več kot 40 milijonov evrov vredne pogodbe in investirala v infrastrukturo za prihodnje projekte. Vendar je leta 2022 vlada pogodbo predčasno prekinila in objavila nov razpis, na katerem je zmagal Movianto.

“Zgradili smo skladišče, vlagali v prihodnost tega projekta, potem pa so nam ga odvzeli,” je povedala Taybi.

Medista je poskušala odločitev izpodbijati na sodišču, vendar neuspešno. Čas za pritožbo je bil omejen, zato so se odločili za nekonvencionalno pot – najem vohunske agencije.

Poleg posnetka uradnice naj bi Black Cube pridobil tudi posnetke predstavnika Movianta, ki naj bi uspeh na razpisu pripisal “osebnim odnosom”.

Belgijsko ministrstvo za zdravje trditve zavrača in poudarja, da so posnetki iztrgani iz konteksta. Kljub temu so bili dovolj resni, da so sprožili uradno preiskavo.