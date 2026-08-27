Umrl Ratko Mladić, vojaški strateg etničnega čiščenja v BiH

Piše: G. B., STA

V zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je danes v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srbske Ratko Mladić, poroča srbska javna televizija RTS.

Pod njegovim poveljstvom je vojska zagrešila številne vojne zločine. Osrednja dogodka med vojno v BiH, za katera je bil Mladić na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) 22. novembra 2007 obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti, sta obleganje Sarajeva od maja 1992 do avgusta 1995, v katerem je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter zavzetje in genocid v Srebrenici ob meji s Srbijo, v katerem so sile bosanskih Srbov ubile več kot 8000 Bošnjakov.

Roki pravice se je izmikal vse od 25. julija 1995, ko je haaško sodišče še pred koncem vojne v BiH proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga 26. maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji po 16 letih skrivanja in po odločnem pritisku mednarodne skupnosti, ki je z izročitvijo Mladića pogojevala nadaljnje približevanje Srbije Evropski uniji. Haagu so ga izročili 31. maja 2011.

Dosmrtno zaporno kazen so mu nato potrdili 8. junija 2021 zaradi genocida ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v BiH.

Že vse od prihoda v pripor naj bi ga mučilo slabo zdravje. Ko je bil še na begu, naj bi doživel najmanj dve možganski kapi, nato pa še v priporu srčni infarkt, kasneje je imel še nevrološke in druge kardiovaskularne težave. Njegovi odvetniki so na podlagi njegovega slabega zdravja zanj večkrat zahtevali predčasni izpust. Nazadnje so prošnjo vložili 18. avgusta, mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Haagu, ki je nasledil ICTY, pa je jo je danes zavrnil.

Mladić je bil že leta 1991 na visokem položaju v Kninu v tamkajšnji garniziji JLA, že pred osamosvojitvijo Slovenije. Že tam je bil na strateško pomembni točki, s katero so Srbi vzpostavili Republiko Srbsko krajino. Malo kasneje se je preselil v BiH in postal glavni vodja vojaške operacije preostanka JLA za etnično čiščenje.