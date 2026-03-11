Ukrajinske sile napredovale več kot 10 kilometrov globoko v Dnepropetrovsko regijo

Piše: C. R.

Ukrajinske enote so v dveh ločenih ofenzivah v Dnepropetrovski oblasti napredovale od 10 do 12 kilometrov in po poročilih od konca januarja 2026 osvobodile več kot 400 kvadratnih kilometrov ozemlja.

Ofenzivi sta potekali v smereh Huljapolja in Oleksandrivke konec leta 2025 in v začetku leta 2026, da bi iz regije spodile ruske sile in ovirale ruske priprave na spomladansko ofenzivo. Napredovanje v smeri Oleksandrivke je bilo uspešno predvsem zaradi infiltracije razpršenih ruskih položajev v slabih vremenskih razmerah ter zatiranja ruskih obrambnih sistemov, ki temeljijo na brezpilotnih letalih.

Po poročilih naj bi tudi blokada povezave ruskih satelitov Starlink s strani SpaceX v začetku februarja 2026 omogočila hitrejši napredek ukrajinskih sil.

Kljub nedavnim ukrajinskim uspehom ruski predsednik Vladimir Putin še naprej pretirava z navedbami o ruskih napredkih na bojišču. Ukrajinske protiofenzive na jugu države naj bi motile predvidene ruske spomladansko-poletne ofenzive v Donetski oblasti in na jugu, medtem ko Rusija še naprej trpi velike izgube, ki bodo ovirale uresničitev njenih vojaških ciljev.

Ukrajinske sile obenem krepijo srednjeročne napade na rusko logistiko, vojaško opremo in rezervne vojake, kar bo po vsej verjetnosti dodatno oviralo rusko spomladansko-poletno ofenzivo.

Kremelj je podal različne razlage izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede premirja v Ukrajini med njegovim telefonskim pogovorom z Putinom 9. marca. Putin je medtem pozival ZDA k prekinitvi vojaških operacij na Bližnjem vzhodu, čeprav sam ne namerava končati vojne v Ukrajini.

Ruska vlada razmišlja tudi o zakonu, ki bi predsedniku omogočil vojaško posredovanje v tujini za zaščito tamkajšnjih ruskih državljanov.