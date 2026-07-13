Ukrajinska ofenziva proti ruskim tankerjem

Piše: C. R.

Ukrajinske sile so od 6. julija v Azovskem morju napadle 90 ruskih tankerjev za nafto v okviru okrepljene kampanje za izolacijo okupiranega Krima.

Ukrajinski generalštab in poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne sisteme (USF), major Robert “Magyar” Brovdi, sta 12. julija poročala, da so ukrajinske sile v noči z 11. na 12. julija v Azovskem morju napadle 14 plovil, vključno s štirimi trajekti in desetimi tankerji, ki jih Rusija uporablja za prevoz nafte in naftnih derivatov ter za izogibanje sankcijam.

Ukrajinske sile so 6. julija začele stopnjevati napade na plovila v Azovskem morju kot del prizadevanj, da bi preprečile Rusiji, da bi se prilagodila napadom Ukrajine na kopensko logistiko med Rusijo in okupiranim Krimom, ki je povzročila hudo pomanjkanje bencina.

Ukrajinski napadi na ruske pomorske prevoze bencina v preteklem tednu predstavljajo novo fazo v prizadevanjih Ukrajine za izolacijo okupiranega Krima od ruske logistične mreže in za prekinitev ruskih pomorskih ladijskih poti, zlasti za naftne derivate in žito.

NEW: Ukrainian forces have struck 90 Russian oil tankers in the Sea of Azov since July 6 as part of their intensified campaign to isolate occupied Crimea. (1/2) Other Key Takeaways: Ukraine’s successful long- and intermediate-range strike campaigns continue to fuel Russian… pic.twitter.com/YHucJseVgK — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) July 13, 2026

Uspešne ukrajinske kampanje napadov dolgega in srednjega dosega še naprej spodbujajo zaskrbljenost ruskih milblogerjev glede neustreznih zmogljivosti ruske zračne obrambe in slabega odločanja Kremlja, zaradi česar sta Rusija in okupirana Ukrajina ranljivi za ukrajinske napade. Ugledni ruski milbloger se je 12. julija pritožil, da ukrajinski napadi povzročajo krizo v zahodnih in drugih delih Rusije, deloma zaradi “očitne malomarnosti” ruskih uradnikov, in poudaril, da Rusija teh težav ne bo mogla hitro odpraviti. Milbloger je ocenil, da ruska mornarica zaradi birokratske vztrajnosti ne more zanesljivo braniti ruskih plovil v Azovskem morju in da Rusija ne more hitro zgraditi rafinerij ali transformatorskih postaj, da bi nadomestila poškodovane.

Ruski milbloger, povezan s Kremljem, se je 12. julija podobno pritožil, da se Rusija trudi zaščititi svoje tankerje v Azovskem morju pred ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki, predvsem zaradi pomanjkanja enotnega sistema za zaščito ladijskega prometa. Milbloger je pozval Rusijo k vzpostavitvi enotnega sistema – namesto sistema, ki deluje prek ločenih agencij – ki bi nadzoroval mobilne gasilske skupine v pristaniščih in na tankerjih, stalen nadzor poti in razpršitev ruskih tankerskih konvojev.

Drug ruski milbloger je 11. julija trdil, da se Rusija zanaša na model zračne obrambe iz sovjetskih časov, ki brani pred močnimi raketnimi napadi, vendar ne more učinkovito prestrezati majhnih ukrajinskih brezpilotnih letal, ki letijo na nizkih višinah. Milbloger je pozval Rusijo, naj razširi uporabo mobilnih ognjenih skupin in posadk prestreznikov brezpilotnih letal.

Ukrajinske kampanje napadov na dolge razdalje proti ruski energetski in vojaški infrastrukturi ter pomorskim prevoznikom bencina še naprej razkrivajo ranljivosti v ruski obrambni mreži in bodo verjetno še naprej izzivale sposobnost Kremlja, da brani Rusijo in okupirano Ukrajino pred ukrajinskimi napadi. ​​Ruska nezmožnost prilagoditve svojih sistemov zračne obrambe hitro prilagajajočemu se bojevanju z brezpilotnimi letali, ki je zaznamovalo zadnjih nekaj let vojne v Ukrajini, je v nasprotju z tekmo med napadom in obrambo, ki je zaznamovala napadalne kampanje obeh strani.

Vir: X