Premier Janša skupaj z evropskimi voditelji: “Ne smemo dopustiti, da se ustvari vtis, da je nezakonit vstop v Evropsko unijo mogoč”

Piše: Nova24tv.si

Ker je v špansko Ceuto z okoli 80.000 prebivalci, ki se sicer nahaja na severu Afrike, obkrožena z Marokom v pičlem dnevu vdrlo kar okoli 60 000 migrantov iz Maroka in tam zasedlo ulice, vdiralo trgovine, uničevalo vse pred seboj in bilo resna varnostna grožnja za vso Evropo, je takojšen in usklajen odziv Evropske unije na zaostrene migrantske razmere nujen, poziva predsednik vlade Janez Janša v pismu, ki ga je skupaj z drugimi evropskimi voditelji poslal predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costu, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in irskemu predsedstvu Sveta EU.

V pismu, ki ga polega slovenskega premierja Janše podpisujejo še voditelji Italije, Belgije, Češke, Poljske, Litve, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Latvije, Madžarske, Švedske, Avstrije in pobudnice Danske, pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu evropskemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v Ceuti. V pismu so voditelji držav izrazili resno zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije ter opozorili, da sedanje razmere spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. “Ne smemo dopustiti, da bi nenadzorovani množični prehodi meje ustvarili vtis, da je nezakonit vstop v Evropsko unijo mogoč.”

Podpisniki pisma so zapisali, da so zaščita zunanjih meja, preprečevanje nezakonitih migracij in solidarnost z državami članicami, ki se soočajo z največjimi pritiski, skupna odgovornost Evropske unije in so resno zaskrbljeni zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije, poleg tag pa sedanje razmere spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. Nedavne odločitve, ki otežujejo hitro vračanje nezakonitih migrantov ter postopki regularizacije velikega števila oseb brez urejenega statusa ustvarjajo vtis, da lahko nezakonit vstop v EU sčasoma vodi do zakonitega prebivanja, so še zapisali.

V pismu, ki je nastalo na pobudo Danske, pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov držav članic EU, na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja Unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so še okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.

Prevod celotnega pisma, ki je objavljeno tudi TUKAJ, lahko preberete spodaj:

Spoštovani predsednik Costa,

Spoštovana predsednica von der Leyen,

Spoštovani predsednik vlade Republike Irske in predsedujoči Svetu Evropske unije,

obračamo se na vas, da izrazimo svojo resno zaskrbljenost zaradi nedavnega razvoja dogodkov na zunanji meji Evropske unije v Ceuti.

Čeprav se zavedamo, da je sedanje razmere bistveno zaostrila nedavna odločitev španskega vrhovnega sodišča, ki je vplivala na zmožnost pristojnih organov za hitro vračanje migrantov, ki nezakonito prispejo na ozemlje države, menimo tudi, da odražajo širši politični pristop, ki ni zadostno odvračal nezakonitih migracij. V tem okviru je nedavna odločitev o regularizaciji zelo velikega števila migrantov brez urejenega statusa, na katero je bilo opozorjeno tudi v zadnjih razpravah Evropskega sveta, dodatno prispevala k ustvarjanju vtisa, da lahko nezakonit vstop v Evropsko unijo sčasoma privede do zakonitega prebivanja, s čimer se krepijo morebitni privlačni dejavniki za nadaljnje nezakonite migracije.

Dogodki zadnjih dni zahtevajo takojšen in usklajen evropski odziv. Pričakujemo, da bosta Španija in Maroko ob polni podpori Evropske unije hitro ukrepala za vzpostavitev nadzora nad sedanjimi razmerami. Ne smemo dopustiti, da bi nenadzorovani množični prehodi meje, zloraba migracij ali druge hibridne grožnje ustvarili vtis, da je nezakonit vstop v Evropsko unijo mogoč. Takšno dojemanje bi spodbudilo nadaljnje poskuse nezakonitega prehajanja meja, oslabilo zaupanje v našo skupno migracijsko politiko ter imelo posledice za vse države članice. Sedanje razmere obenem poudarjajo pomen Kišinjevske deklaracije o migracijah in potrebo po njenem hitrem in učinkovitem izvajanju.

Glede na resnost položaja pozivamo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije, da skliče izredno videokonferenco ministrov za notranje zadeve. Srečanje bi moralo omogočiti skupno oceno razmer in dogovor o usklajenem evropskem odzivu, vključno s hitro mobilizacijo razpoložljivih instrumentov Evropske unije ter zagotovitvijo potrebne podpore Španiji za ponovno vzpostavitev učinkovitega nadzora nad zunanjo mejo Unije in preprečitev nadaljnjih nenadzorovanih prehodov. Ministri bi morali zlasti preučiti možnosti za okrepitev podpore agencije Frontex ter oceniti učinkovitost sodelovanja Evropske unije z Marokom, vključno z morebitnimi ukrepi v primeru neizpolnjevanja prevzetih obveznosti.

Hkrati morajo države članice v skladu s pravom Evropske unije in Zakonikom Unije o schengenskih mejah sprejeti potrebne ukrepe za varovanje javnega reda in obravnavo tveganj, ki izhajajo iz sekundarnih migracijskih premikov, tudi z okrepitvijo ali ponovno uvedbo začasnega nadzora na notranjih mejah.

Evropski svet je dosledno poudarjal, da so varovanje zunanjih meja Unije, preprečevanje nezakonitih migracij in sekundarnih premikov ter zagotavljanje solidarnosti z državami članicami, ki so pod posebnim pritiskom, skupna evropska odgovornost. Sedanje razmere zahtevajo enotnost, odločnost in hitro ukrepanje.

Računamo na vaše vodstvo pri zagotavljanju hitrega, učinkovitega in usklajenega odziva Evropske unije.