Ukrajina si lahko obeta pomoč, pomagala bo tudi Slovenija

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Slovenija bo v prihodnjem obdobju okrepila pomoč Ukrajini. Poudarek bo na humanitarnih projektih ter gospodarskem sodelovanju oziroma pomoči slovenskega gospodarstva pri obnovi. To je namreč napovedal slovenski zunanji minister Tone Kajzer.

Danes in jutri v Gdansku poteka mednarodna konferenca o obnovi Ukrajine, ki se je udeležujejo državna vodstva, predstavniki mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja.

Ukrajina se lahko nadeja tudi pomoči na njeni poti proti Evropski uniji, saj bi varna Ukrajina prispevala k varnosti celotne Evrope, je po poročanju STA povedal Tone Kajzer. Evropska in ukrajinska varnost sta namreč tesno povezani.

Ministrstvo za zunanje zadeve medtem sporoča, da bo Slovenija pomagala financirati gradnjo treh zaklonišč za civilno zaščito v regiji Harkov, kjer bodo lahko varno zavetje poiskali otroci, učitelji in drugo lokalno prebivalstvo.

Obeta pa se tudi intenzifikacija gospodarskega sodelovanja. Slovenska podjetja se bo spodbujalo predvsem na področju trajnostne infrastrukture, upravljanja voda, energetske učinkovitosti, digitalnih tehnologij in napredne proizvodnje.

Kajzer je sicer na srečanju opravil več bilateralnih srečanj. Med drugim se je srečal z ukrajinskim ministrom za evropske zadeve Tarasom Kačko. Kajzer je slednjemu čestital za odprtje prvega pogajalskega sklopa v okviru pristopnih pogajanj z EU. Sestal se je tudi s srbskim ministrom za evropske integracije Nemanjo Starovićem. Tema pogovora so bili bilateralni odnosi med državama in proces širitve EU na Zahodni Balkan.