(VIDEO) Terorist iz Berlina je stari znanec policije in radikaliziran islamist

Piše: Nova24tv.si

Nemški preiskovalci obravnavajo napad na berlinsko parado ponosa kot domnevni islamistični teroristični napad, osumljenec Abdul Ballout pa je bil po poročanju medijev oblastem že prej dobro znan zaradi radikalizacije in obsodbe za pripravo hudega nasilnega dejanja proti državi.

Policijski predstavnik Florian Nath je ob začetku iskanja dejal: “Poznan nam je kot član islamskih krogov tukaj v Berlinu, naše iskanje te osebe pa poteka s polno hitrostjo.”

Policija je v soboto objavila fotografijo osumljenca, ki je bil sprva zaradi nemške zakonodaje o zasebnosti označen le z imenom Abdul B. in začetnico priimka. Po navedbah policije gre za 21-letnega nemškega državljana, rojenega v Nemčiji, suhe postave, črnih las in približno 1,9 metra visokega.

Notranji minister Dobrindt je v nedeljo dejal, da je osumljenec v preteklosti že prišel v stik z oblastmi. “V preteklosti je bil obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj. Bil je radikaliziran. Pripada islamističnemu okolju,” je dejal.

Berlinsko državno tožilstvo je pozneje razkrilo še dodatne podrobnosti. Sporočilo je, da je bil Ballout že leta 2019 pravnomočno obsojen zaradi napada na žrtev na šolskem dvorišču.

Po navedbah tožilcev je Ballout maja 2025 prek Turčije odpotoval v Libanon, z namenom, da bi se pridružil Islamski državi v Siriji. Tam naj bi navezal stik z več osebami, za katere je verjel, da so pripadniki IS. Julija 2025 so ga v Libanonu aretirali in obsodili na tri mesece zapora zaradi spodbujanja verskega in sektaškega sovraštva. Novembra 2025 se je vrnil v Nemčijo, kjer so ga na letališču Berlin Brandenburg prijeli in pridržali v priporu do sojenja. Maja letos je bil obsojen na eno leto in deset mesecev zapora zaradi priprave hudega nasilnega dejanja, ki ogroža državo, vendar je bila izvršitev kazni odložena za šest mesecev, medtem ko je bil pod nadzorom probacijske službe. Po nekaterih poročilih je moral opraviti 26 svetovalnih srečanj, vendar se je udeležil le prvih dveh, tretje pa je bilo predvideno šele po napadu. Pred tem je bil že leta 2022 obsojen zaradi napada in ropa, leta 2020 pa zaradi ropa žrtve, kateri je ukradel slušalke. Tožilstvo je navedlo tudi, da je bilo dokazano, da je leta 2024 na Instagramu objavljal propagando Islamske države

Posebej šokantno je, da je bil Ballout po obsodbi vključen prav v program deradikalizacije, ki naj bi zmanjšal nevarnost ponovitve. Toda po poročanju medijev ta pristop očitno ni preprečil, da bi se le nekaj tednov kasneje znašel v središču smrtonosnega napada.

Ta primer bo v Nemčiji skoraj zagotovo sprožil ostro razpravo o tem, ali so bili organi pregona, sodišča in programi za obravnavo skrajnežev preveč popustljivi. Ko je nekdo že obsojen zaradi priprave terorističnega dejanja in obenem ostane dovolj svoboden, da se lahko vrne na ulice, se vprašanje odgovornosti oblasti postavi samo od sebe.