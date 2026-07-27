Se globoka država najbolj boji tega, da nihče ne bo več nedotakljiv?

Piše: Celjski glasnik

Po tem, ko je skozi vladno proceduro šel zakon o ustanovitvi SKOK-a, ki so ga na desni sredini napovedali že pred volitvami, so na slovenski levici, s podporo režimskih medijev pričeli strašiti, kako bo sedaj vse narobe s preiskavo nedovoljenih praks.

Tako so aktivirali vse od državnih institucij, nevladnikov, do poslancev, ki strašijo da želi nova oblast obračunati s političnimi nasprotniki. Pa je temu res tako?

‼️𝐒̌𝐩𝐚𝐠𝐞𝐭𝐢 𝐬𝐨 𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐳̌𝐞𝐧𝐢. 𝐙𝐝𝐚𝐣 𝐣𝐞 𝐜̌𝐚𝐬, 𝐝𝐚 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞𝐳̌𝐞 𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐜𝐢. Spomnimo se objavljenih posnetkov večerje s špageti. Na njih so posvečeni z vrha levega bloka povsem mirno, ob krožniku, razlagali, kako v resnici… pic.twitter.com/nIu9WsGt43 — Dominik Štrakl (@DominikStrakl) July 22, 2026

Vsi se še kako dobro spomnimo, kako je celo nekdanja ministrica za pravosodje ob špagetih razlagala delovanje slovenske države pod primežem Roberta Goloba ter globoke države, ki je vodila Slovenijo. Zato v Demokratih in SDS opozarjajo: “Špageti so bili postreženi. Zadaj je čas, da se postreže tudi pravici”.

Dominik Štrakl je ob tem še dodal: “V zadnjih dneh je bilo prvič mogoče opaziti nekaj novega. Strah, da posvečeni morda ne bodo več nedotakljivi” in nadaljuje: “To je obramba sistema globoke države. Globoka država se vedno brani s postopkovnimi pomisleki, z opozorili o neodvisnosti, z zaskrbljenostjo za kakovost zakonodaje”.