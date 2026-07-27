(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) “Berite Sveto pismo, da bi vam bilo spodbuda za spreobrnjenje in novo življenje”

Piše: Blagovest.si

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti z dne 25. julija 2026:

»Dragi otroci!

Dokler tema in nemir vladata v mnogih srcih, bodite vi, otročiči, molitev in moje iztegnjene roke ljubezni.

Postavite, otročiči, Sveto pismo na vidno mesto v svoji družini in berite ga, da bi vam bilo spodbuda za spreobrnjenje in novo življenje. Ker satan je močan in zapeljuje srca.

Vaša srca želim preko svojega materinskega Srca predati Srcu mojega Sina Jezusa, da bi v vas vladal On, Vstali, in radost bo zavladala v vas in okoli vas.

Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.«

Komentar uredništva:

Nemir in tema sta stalna spremljevalca sveta, v katerem živimo. Ne moremo prezreti dejstva, da živimo v močno sekularizirani družbi, kjer nekdanja množična vernost usiha, ljudje pa se oprijemajo drugih duhovnih izročil, ki se zdijo privlačnejša. Ker morda nikoli niso spoznali Jezusa takšnega, kot je. Pač pa morda le površinsko, iz navade. Nekako smo se tako navadili na življenje v “krščanstvu na minimalcu”, da se nam zdi kaj več od tega že verski fanatizem. Zato smo velikokrat nasedli na skušnjavo “izbirnega” krščanstva. Jemljemo samo tisto, kar nam v tistem trenutku odgovarja. Ne glede na to, da odločitev za božje kraljestvo terja celostno odločitev.

Na drugi strani pa generacije odraslih spoznavajo Jezusa na novo in se čudijo, “kako da tega nismo prej vedeli”. In nenadoma vse tisto, kar so prej morda le na daleč poznali v Svetem pismu, postane resničnost. Denimo ko se soočajo s svojimi problemi in nenadoma niso več sami, ker Bog aktivno posega v življenja – če ga povabimo.

Kraljica miru je že večkrat povabila, naj postavimo Sveto pismo v središče. Naj ga beremo dnevno. Jezus nas namreč hrani tako z evharistijo kot božjo besedo. Morda smo ob tem povabilu, ki predstavlja enega od petih temeljnih kamnov medžugorske duhovnosti, malo v zadregi. Nekateri bodo rekli: “Saj nismo protestanti.” Še pred nekaj desetletji ni bilo samoumevno, da bi bilo Sveto pismo del inventarja v krščanskih domovih. Danes je drugače. Beremo ga lahko tudi na internetu. Morda smo povabljeni, da na hozana.si preberemo vsak dan dnevno božjo besedo in ob njej premišljujemo. Z branjem, ponavljanjem in pomnjenjem božje besede bomo veliko močnejši v boju proti satanu. Spomnimo: Jezus v puščavi satana zavrne prav s citati iz Stare zaveze. Primerno je, da beremo tudi literaturo, ki primerno razlaga Sveto pismo, saj marsičesa morda ne bomo razumeli takoj. Pater James Manjackal, ki bo letos spet imel seminar na Kureščku, v svojih knjigah (na voljo so tudi v slovenskem jeziku) pogosto poudarja potrebo po spreobrnjenju in novemu življenju prav preko citatov iz Svetega pisma. Poznavanje Božje besede ter življenje po njej – s tem jo tudi izpolnjujemo in ohranjamo, kar Jezus tudi blagruje – je eno najboljših sredstev proti zapeljevanju src s strani satana. Njegove zvijače lahko veliko hitreje razkrinkamo.

Več:

https://blagovest.si/aktualno/sporocilo-iz-medzugorja-berite-sveto-pismo-da-bi-vam-bilo-spodbuda-za-spreobrnjenje-in-novo-zivljenje/