Ukrajina: Razmere na fronti se zaostrujejo; v Istambulu spet mirovna pogajanja

Ukrajinska delegacija se je odpravila v Turčijo na nov krog pogovorov z Rusijo, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal visoki ukrajinski uradnik.

Po navedbah vira s turškega zunanjega ministrstva se bodo pogajanja začela ob 19. uri po lokalnem času, torej ob 18. uri po srednjeevropskem času. Uvodni nagovor bo predvidoma imel zunanji minister države gostiteljice Hakan Fidan, še navaja AFP.

Prejšnja dva kroga pogovorov, ki ju je Istanbul gostil 16. maja in 2. junija, nista prinesla nobenega dogovora glede prekinitve ognja. Končala sta se zgolj z dogovorom o izmenjavi ujetnikov in repatriaciji posmrtnih ostankov vojakov.

Srečanjema je botroval pritisk predsednika ZDA Donalda Trumpa. Do tretjega kroga pa prihaja po tem, ko je Trump nedavno izrazil nezadovoljstvo z Moskvo glede prizadevanj za končanje vojne. Rusiji je zagrozil s povišanjem carin na sto odstotkov, če v 50 dneh s Kijevom ne bo sklenila mirovnega sporazuma.

Tretji krog pogajanj se bo odvil v istanbulski palači Ciragan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek razkril, da bo ukrajinsko delegacijo vodil vodja sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov. Rusko delegacijo pa bo po poročanju agencije Tass znova vodil svetovalec ruskega predsednika Vladimir Medinski.

V Ukrajini se zaostruje boj proti korupciji in ruskemu vplivu

V Kijevu, Lvivu, Dnipru in v Odesi so bili včeraj protesti proti zakonu, s katerim so odpravili neodvisnost dveh vladnih institucij za boj proti korupciji. Zakon je istega dne sprejel parlament, nato pa ga je podpisal predsednik Volodimir Zelenski, ki je poudaril, da je treba instituciji očistiti ruskega vpliva.

Ukrajinski poslanci so zakon obravnavali le dan po aretaciji zaposlenega v protikorupcijskem uradu (Nabu) zaradi suma vohunjenja za Rusijo. V skladu z zakonom bosta protikorupcijski urad (Nabu) in posebno protikorupcijsko tožilstvo (Sapo) odslej podrejena generalnemu državnemu tožilcu, ki ga imenuje predsednik.

Zelenski je v odzivu na kritike pojasnil, da bosta oba urada še vedno delovala, a da ju je bilo treba očistiti ruskega vpliva.Tudi danes je zagovarjal sprejetje zakona, ker je za obrambo Ukrajine potreben močan sistem pregona. “Vsi imamo skupnega sovražnika: ruske okupatorje. (…) Vsi slišimo, kaj pravi družba,” je nadaljeval Zelenski in obljubil, da bo “rešil obstoječe probleme”.

Kritike omenjenega zakona pa so prišle tudi iz Evrope; češ da bi bilo treba ohraniti neodvisnost obeh uradov.

Obstreljevanja se nadaljujejo, razmere na fronti se zaostrujejo

Medtem se ruski napadi na Ukrajino z raketami in stotinami dronov z nezmanjšano silo nadaljujejo vsako noč in povzročajo ranjene in smrtne žrtve med civilisti ter veliko gmotno škodo. Tudi ukrajinski napadi objekte vojaške infrastrukture v notranjosti Rusije potekajo vsako noč.

Na frontni črti se razmere zaostrujejo okoli ukrajinskega mesta Pokrovsk, ki je strateškega pomena. Ruske sabotažne in izvidniške skupine so se po poročanju ISW nedavno pomaknile v južni del Pokrovska, in nadaljujejo s prizadevanji, da bi obkrožile mesto. Vir, ki naj bi bil povezan z ukrajinsko vojaško obveščevalno službo, je 21. julija izjavil, da so ruske sabotažne skupine neznane velikosti »pred nekaj dnevi« prodrle v Pokrovsk prek Zvirove (jugozahodno od Pokrovska) in da ukrajinske sile še vedno iščejo in uničujejo te ruske skupine. Ukrajinski medij Ukrajinska Pravda je, včeraj 22. julija poročal, da je ukrajinsko vojaško osebje, ki deluje v Pokrovsku, potrdilo, da so ruski sabotažni elementi 17. julija vdrli v mesto in da ukrajinske sile izvajajo operacije čiščenja.