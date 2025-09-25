Uf, kakšno genocidno izrazoslovje “evroposlanke s pručko”: “Zame to niso ljudje!”

Piše: G. B.

Irena Joveva, evroposlanka Svobode, je dobila priložnost za svojih pet minut slave tudi na paradržavnem portalu Siol.net. Kjer ji je “ušlo” tudi nekaj res močnih stavkov.

Osredinili se bomo seveda le na citat, kjer Irena Joveva izraža razočaranje nad tistimi, ki se ne strinjajo, da v Gazi poteka genocid. Takole pravi: “Takrat si nisem predstavljala, da bomo prišli do tukaj, kjer smo. Da bomo prišli do tega, da me je res sram – niti ne morem reči dvojne morale nekaterih, ampak njihove nečlovečnosti. To res zelo težko razumem. Ne le kot evropska poslanka, ampak preprosto kot človek. Veliko svojih kolegic in kolegov ne vidim kot ljudi. Zame nekdo, ki še vedno zanika genocid, ni človek.” (poudaril G. B.)

No, evropska poslanka se je tu ujela v past. Namreč, genocid se vedno dogaja takrat, ko nekoga razčlovečiš in v očeh agresorja ni več človek. Kar pomeni, da evropska poslanka ter nekdanja novinarka s svojimi kritikami dejansko ne misli resno, ampak ponavlja floskule, ki jih preko propagande in evropske levice širi Hamas. Dejansko sama izraža dehumanizacijo tistih, ki ne mislijo isto kot sama.

Povedano drugače, diskurz Irene Joveve je dejansko totalitarni diskurz.

Dehumanizacija nasprotnika je tipično orodje fašizma in socializma. https://t.co/JqqMcWW5vJ — Žiga Turk (@ZigaTurk) September 25, 2025

Zanimivo bi bilo slišati, kaj si Irena Joveva misli o papežu Leonu XIV., ki je nedavno prav tako dejal, da dogajanja v Gazi ne opredeljuje kot genocid.