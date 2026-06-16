Trump za petek naznanil popolno odprtje Hormuške ožine

Piše: C. R.

Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je danes po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob začetku dvostranskega srečanja s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom pred vrhom skupine G7, ki bo do srede potekal v kraju Evian-les-Bains v Franciji, je Trump še dejal, da ZDA ne bodo potrebovale veliko pomoči pri zagotavljanju, da Hormuška ožina ostane odprta za promet.

Trump je prav tako dejal, da se ameriške oblasti dobro razumejo z novim vodstvom v Teheranu. “Prva skupina (voditeljev) je odšla, druga skupina je odšla in tretja skupina se nam zdi zelo pametna (…). Na koncu smo sklenili sporazum,” je dodal.

ZDA in Iran sta ponoči naznanila, da sta dosegla dogovor o končanju vojne, ki se je z napadi ZDA in Izraela na Iran začela konec februarja.

Po Trumpovih besedah se bo slovesnosti ob uradnem podpisu sporazuma v petek v Švici udeležil podpredsednik ZDA JD Vance, ki je danes povedal, da so sporazum digitalno že podpisali v nedeljo. Po navedbah neimenovanega uradnika ameriške vlade naj bi ga podpisali Trump, Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf.

Podpredsednik ZDA je v izjavah za ameriške medije tudi zagotovil, da Iran v skladu s sporazumom ne bo prejel ameriškega denarja, temveč bo v ospredju morebitna odprava določenih sankcij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

“Besedilo bomo objavili ta teden, in vsi bodo videli, da Iran ne bo prejel niti centa, dokler ne bo izpolnil svojih obveznosti, pri čemer gre pri denarju, o katerem govorimo, v bistvu za odpravo sankcij,” je dejal Vance.

Odpravo sankcij je pogojil z uničenjem iranskega obogatenega urana oziroma z ukrepi Teherana, s katerimi bi ZDA lahko preverile, da Iran ne razvija jedrskega orožja. Vance tudi ni izključil vloge ameriških vojakov pri uveljavljanju dogovora o jedrskem programu, čeprav je dejal, da ne pričakuje, da bodo ameriške sile za to potrebne.

Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika naj bi ZDA Iranu ponudile dostop do 300 milijard dolarjev vrednega sklada za obnovo. Dostop do sklada naj bi bil pogojen z iranskim upoštevanjem obveznosti iz sporazuma. Vance je pred tem za televizijo CBS dejal, da bodo sklad financirale tudi zalivske države.