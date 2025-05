Trump še ni opustil svojega posebnega načrta za Gazo

Piše: C. R.

Kot je ob obisku v Katarju pojasnil Trump, ima za Gazo načrte, ki se mu zdijo zelo dobri. “Naj postane območje svobode, naj se ZDA vključijo in naj jo spremenijo v območje svobode,” je dejal. Dodal je, da bi bil ponosen, če bi bilo območje Gaze v rokah ZDA, ki bi ga prevzele in naredile za območje svobode.

Trump je v preteklosti že razburil s svojimi načrti za palestinsko enklavo, uničeno v vojni med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

V začetku februarja je tako po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem dejal, da bodo ZDA prevzele Gazo, odstranile porušene zgradbe in sprožile neverjeten gospodarski razvoj, tako da bi sedanja palestinska enklava postala riviera Bližnjega vzhoda. Pred tem bi 1,8 milijona Palestincev iz Gaze izselil v sosednja Jordanijo in Egipt.

Palestinske oblasti so načrt ameriškega predsednika odločno zavrnile. Kritični so bili tudi Združeni narodi ter številne države v regiji in po svetu, ki so se zavzele za rešitev dveh držav.

Konec februarja pa je Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil video posnetek svoje vizije preoblikovanega palestinskega območja v bližnjevzhodno riviero, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. V “Trumpovi Gazi” so nebotičniki v stilu Dubaja, peščenimi plažami, promenadami in dolarskimi bankovci, ki dežujejo z neba, pa tudi zlati kipi ameriškega predsednika.