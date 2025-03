Trump: Nihče ne izganja Palestincev iz Gaze

Piše: C. R.

Nihče ne izganja Palestincev iz Gaze, je v sredo na srečanju z irskim premierjem Michealom Martinom v Washingtonu povedal ameriški predsednik Donald Trump. Izjavo Trumpa, ki je pred tem predstavil načrt, po katerem bi ZDA prevzele Gazo in okoli dva milijona Palestincev izselile v arabske države, sta že pozdravila Egipt in Hamas.

Na novinarsko vprašanje irskemu premierju o tem, kaj meni o Trumpovem načrtu, da bi Palestince izgnali iz Gaze, je odgovoril tudi Trump. “Nihče ne izgnanja Palestincev iz Gaze,” je dejal ameriški predsednik. Njegovo izjavo, ki bi po poročanju agencije Reuters na spletni strani lahko pomenila umik od predhodnega načrta ZDA za Gazo, sta že pozdravila Egipt in palestinsko islamistično gibanje Hamas.

“To stališče odraža razumevanje, da je treba preprečiti nadaljnje poslabšanje humanitarnih razmer v Gazi in da je treba poiskati pravične in trajnostne rešitve palestinskega vprašanja,” je v odzivu sporočilo egiptovsko zunanje ministrstvo. Dodalo je, da ceni Trumpovo izjavo.

Izjavo Trumpa je pozdravil tudi Hamas in ameriškega predsednika še pozval, naj se oddalji od vizije “skrajne sionistične desnice”.

Zunanji ministri Egipta, Jordanije, Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Katarja so se medtem v sredo v Dohi sestali z odposlancem ZDA za Bližnji vzhod Stevom Witkoffom. Predstavili so mu načrt arabskih držav za obnovo Gaze in se dogovorili o nadaljnjem usklajevanju glede obnove enklave, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

57-članska Organizacija za islamsko sodelovanje (OIC), Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija so prejšnji teden ločeno podprli načrt za obnovo Gaze, ki so ga predlagale egiptovske oblasti.

Načrt predvideva, da bo obnova Gaze v prihodnjih petih letih stala približno 53 milijard dolarjev. Enklavo bi v prehodnem obdobju upravljal odbor neodvisnih strokovnjakov, preden bi nadzor ponovno prevzele palestinske oblasti. Izrael in ZDA načrt zavračata.

Arabske države pa so s sprejetjem načrta zavrnile idejo Trumpa, v skladu s katerimi bi ZDA prevzele Gazo in jo spremenile v riviero Bližnjega vzhoda, okoli dva milijona Palestincev pa bi izselili v sosednje arabske države.