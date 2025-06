Tragedija: Zadnja fotografija petčlanske družine, ki se je selila v Veliko Britanijo – na cilj ni prišla

Piše: Moja Dolenjska

Indijski zdravnik Pratik Joshi je zadnjih šest let živel in delal v Londonu, kjer je ustvarjal pogoje za boljšo prihodnost svoje družine. Njegova žena, Komi Vyas, prav tako zdravnica, je skupaj z njunimi tremi otroki ostala v Indiji, dokler ne bi bili pripravljeni na skupno selitev.

Po letih načrtovanja, birokracije in odrekanj je družina končno dočakala trenutek selitve. Pred dvema dnevoma je žena podala odpoved v svoji službi, družina je spakirala kovčke, se poslovila od domačih in se pripravila na novo poglavje življenja v Združenem kraljestvu.

Včeraj zjutraj so se vsi skupaj vkrcali na letalo Air India 171 iz Mumbaja proti Londonu. Tik pred poletom so posneli skupinsko fotografijo in jo poslali sorodnikom.

A njihovo letalo cilja ni nikoli doseglo. Takoj po vzletu je prišlo do znane tragične nesreče, v kateri je od 242 potnikov preživel le eden. Umrlo je tudi vseh pet članov omenjene družine.