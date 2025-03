Titoisti spet provocirajo: V Gorici razburile jugoslovanske zastave na oknih

Piše: C. R.

Na oknih ene od stavb na ulici Corso Giuseppe Verdi v Gorici so se v soboto zvečer pojavile jugoslovanske zastave z rdečo zvezdo, poročata Radio Capodistria in časnik Il Piccolo. Ni znano, kdo jih je izobesil in s kakšnim razlogom. Občinska uprava je potezo ostro obsodila.