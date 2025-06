Teheran postaja mesto duhov, ljudje bežijo. Ljudje v dvomih, ali naj se tudi notranje zoperstavijo ureditvi v Iranu

Piše: Vančo K. Tegov

Večji del sosesk iranske prestolnice zapadejo v srhljivo zloveščo tišino. Medtem ko si Izrael in Iran izmenjujeta udarce že peti dan zapored, so posamezni deli iranske prestolnice padli v srhljivo tišino, poroča DPA.

Teheran, ki je običajno poln življenja in vrveža, zdaj spominja na mesto duhov, ki ga preplavljajo napetosti, strah in negotovost, ki so se še okrepili, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump pozval prebivalce mesta, naj pobegnejo na varno.

Konflikt se je začel v petek, ko je Izrael napadel iranske jedrske in vojaške objekte. Iran se je odzval z raketnimi napadi in napadi z brezpilotnimi letali.

Mnogi, ki bežijo iz območja Teherana, se odpravljajo proti severu proti Kaspijskemu jezeru, manjšim mestom na podeželju ali proti iranski meji.

Nekoč živahne ulice so zdaj tihe. Nekateri supermarketi so še vedno odprti, vendar so njihove police skoraj prazne. Poročali so o izpadih elektrike in vode, restavracije so zaprte, klimatske naprave pa na mnogih območjih ne delujejo kljub žgočim temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Vendar pa še niso vsi odšli. Nekateri so ostali, ker niso mogli ali niso želeli pobegniti.

Čas je za notranje premike in spremembe v Iranu

Nekateri prebivalci pravijo, da se počutijo čudno, pravzaprav niso ne srečni in ne žalostni. Čeprav niso zadovoljni z režimom, si vojne vseeno ne želijo. Se pa morajo odločiti kaj si pri sebi želijo, Irana z teokracijo verskih poglavarjev in nazadovanje za stoletje nazaj kljub očitnem civilizacijskem napredku ali pa v korak s časom. Vsakdanje življenje mora postati zares vsakdanje in ne verski nadzor na vsakem koraku.

Vse več je ugibanj o tem, ali bodo Združene države neposredno posredovale v konfliktu, je poročala DPA. Trumpov nagovor, v katerem je pozval prebivalce Teherana, naj “takoj” zapustijo mesto, je na družbenih omrežjih sprožil zgroženost in ogorčenje. Obenem prav Trumpovo razmišljanje jim daje časa in možnost da razmislijo o sebi ter da so oni, Iranci pobudniki sprememb. Od tod tudi izjavo ameriškega predsednika da če bi imeli željo po fizični odstranitvi glavnega poglavarja, kako verskega tako tudi posvetnega, Ali Hameneja, bi to že naredili glede na to da imajo vse podatke o tem kje je, s kom je in kako se premika po državi.

Zaenkrat še ni jasno, koliko ljudi je že zapustilo prestolnico, a nenavadno modro nebo nad značilnim smogom mesta nakazuje na precejšen odliv. To je zagotovo indikator da je to število tistih ki so zapustili iransko prestolnico kar precejšnje.

Še enkrat, to kar je tam, ni dobro, predvsem za Irance same, je pa koristno ker daje možnost in priložnost Irancem da kaj spremenijo in jutri in pojutrišnjem boljše zaživijo.