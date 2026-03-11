Švica, ki že desetletja igra vlogo posrednika med ZDA in Iranom, zapira veleposlaništvo v Teheranu

Piše: C. R.

Švica je danes sporočila, da je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu začasno zaprla svoje veleposlaništvo v Teheranu, da pa bo še naprej omogočala komunikacijo med Iranom in Združenimi državami Amerike. Državi nimata diplomatskih odnosov, pri ohranjanju osnovnih diplomatskih stikov med njima pa ima nevtralna Švica že desetletja ključno vlogo.

Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je zaradi vojne in vse večjih varnostnih tveganj odločilo začasno zapreti švicarsko veleposlaništvo v iranski prestolnici, da pa bo “Švica v okviru svojih dobrih uslug” in ob posvetovanju z obema državama “še naprej ohranjala odprto komunikacijsko linijo med Združenimi državami in Iranom”, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Veleposlanik in pet drugih članov osebja veleposlaništva so danes odpotovali iz Irana, v Teheran pa se bodo vrnili, ko bodo to dopuščale razmere, so dodali na ministrstvu.

ZDA so diplomatske odnose z Iranom prekinile leta 1980, leto dni po iranski islamski revoluciji in po zasedbi ameriškega veleposlaništva v Teheranu, v katerem so iranski študenti 4. novembra 1979 zajeli in kar 444 dni kot talce zadrževali 52 Američanov.

Od takrat ameriške interese v Iranu zastopa Švica. Švicarsko veleposlaništvo v Teheranu pa obravnava vse konzularne zadeve med državama, vključno z zahtevki za izdajo potnih listov, spremembo civilnega statusa in konzularno zaščito ameriških državljanov v Iranu.