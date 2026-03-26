e-Demokracija
Sredinska demokratična internacionala opozarja na nepravilnosti med slovenskimi volitvami

foto: Bor Slana / STA

Piše: C. R.

Globalna desnosredinska organizacija Centrist Democrat International (IDC-CDI) je ob nedavnih informacijah o morebitnih nepravilnosti izrazila zaskrbljenost glede poteka parlamentarnih volitev v Sloveniji.

Organizacija, ki že več kot šest desetletij spodbuja svobodne in poštene volilne procese po svetu, je poudarila, da evropske demokracije veljajo za zgled volilne integritete in predstavljajo pomemben navdih za regije, kjer demokracija še ni utrjena ali je v stopnji razvoja.

Zaradi tega IDC-CDI opozarja na navedbe Slovenske demokratske stranke, ki postavljajo pod vprašaj integriteto nedavnih volitev. Med ključnimi pomisleki izpostavlja motnje v delovanju digitalne infrastrukture Državne volilne komisije, ki v ključnem času štetja glasov ni delovala. Po ponovni vzpostavitvi sistema naj bi bile zaznane tudi neskladnosti v podatkih, kar odpira vprašanja o morebitni napačni razporeditvi glasov med strankarskimi listami.

Dodatno skrb vzbujajo poročila o težavah pri dostavi pošte, pošiljanju obvestil o glasovanju tudi pokojnim osebam, odstranjevanju volilnih skrinjic med potekom glasovanja ter logističnih pomanjkljivostih pri distribuciji glasovnic, zlasti na podeželju in v tujini.

IDC-CDI je pozvala mednarodne opazovalce in slovensko sodstvo, naj z največjo možno nepristranskostjo raziščejo navedene nepravilnosti ter zagotovijo, da bo volja slovenskega ljudstva v celoti spoštovana. Ob tem poudarja, da volilnih rezultatov ni mogoče šteti za dokončne, verodostojne ali legitimne, dokler niso razjasnjena vsa odprta vprašanja.

 

