Slovenija v Bruslju zagovarja močno gospodarstvo ter ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo

Piše: C. R.

Predsednik vlade Janez Janša je pred začetkom zasedanja Evropskega sveta v Bruslju dejal, da so na nedavnem vrhu skupine G7 sprejeli stališča, ki po njegovem mnenju odpirajo več možnosti za dosego miru v Ukrajini. »Treba je pozdraviti vse korake, ki lahko pripeljejo do zaustavitve spopadov in začetka pogajanj. Dokler govori orožje, diplomacija nima velike moči,« je poudaril.

Predsednik vlade je komentiral tudi padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti, ki je v času vlade Roberta Goloba padla za 11 mest. Dejal je, da vlada temu vprašanju namenja posebno pozornost, saj je krepitev konkurenčnosti gospodarstva eden ključnih ciljev koalicijske pogodbe. Po njegovih besedah Evropi grozi, da bodo pomembne teme, kot so prihodnji večletni proračun EU, skupni trg in konkurenčnost evropskega gospodarstva, zaradi aktualnih varnostnih kriz ostale v ozadju.

»Vse večji obrambni napori so mogoči le ob močnem gospodarstvu,« je opozoril Janša.

Glede razprav o prihodnjem večletnem finančnem okviru EU je ocenil, da predlog predstavlja korak v pravo smer, vendar pogajanja še niso zaključena. Slovenija skupaj z več državami zagovarja ohranitev sredstev za kohezijsko politiko in skupno kmetijsko politiko.

Smo med državami, ki se zavzemajo za to, da sredstva za kohezijsko politiko in skupno kmetijsko politiko ne bi postala žrtev vseh novih pritiskov na evropski proračun, predvsem tistih, povezanih z obrambo.

Dotaknil se je tudi razmer na Bližnjem vzhodu in ocenil, da obstaja zmeren optimizem, da bi lahko diplomacija postopoma prevzela vlogo orožja, čeprav ostaja veliko skepse glede trajnejšega mirovnega sporazuma. Evropska unija bi po njegovem mnenju morala odigrati aktivnejšo vlogo pri stabilizaciji regije, zlasti v Libanonu.