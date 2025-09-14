Škotska najstnica aretirana, ker se je branila pred migrantom?

Piše: Andrej Sekulović

Kaj se skriva za posnetkom dekleta z nožem in s sekiro? Se je branila pred migrantom? Je prišlo do spolnega nadlegovanja? Policija aretirala dvanajstletnico, romski migrant ostal na prostosti. Policija trdi eno, sorodniki mlade Škotinje nekaj popolnoma drugega.

Konec avgusta je družbena omrežja preplavil videoposnetek razburjenega dvanajstletnega dekleta iz Škotske, ki snemalcu z nožem in majhno sekirico grozi, naj njo in njeno sestro pusti pri miru. Posnetek je zelo hitro dosegel več kot 23 milijonov ogledov in ogromno delitev po Evropi in ZDA. Dekle na posnetku je hitro postalo »senzacija«, saj so jo mnogi označili za simbol upora proti zgrešeni migrantski politiki. Splet so preplavile »meme« slike, kjer je s pomočjo umetne inteligence dvanajstletnica prikazana kot starodavna škotska bojevnica; za nekatere je postala inkarnacija duha uporniškega Williama Wallacea, za druge nova Ivana Orleanska. Prva zgodba za posnetkom je bila, da je dekle branilo svojo sestro pred migrantom, ki naj bi jo bil nadlegoval, splošno ogorčenje pa se je razširilo kot plamen, ko se je izvedelo, da je bila dvanajstletnica aretirana in do jo je policija ovadila zaradi posesti orožja. Po drugi strani moškega, ki jo je snemal, niso aretirali. Čeprav so osrednji mediji najprej incident ignorirali, so kasneje objavili suhoparen in z informacijami zelo skop odziv škotske policije, ki je potrdila, da je bilo dekle ovadeno, a dodala, da »po njihovih podatkih ni dokazov«, da bi snemalec dekleti izzval ali nadlegoval. V medijih so sledila tudi opozorila mestne svetnice in žene nekdanjega škotskega premierja Humze Yousafa Nadie El Nakle, ki je sicer palestinskega rodu, češ da skrajna desnica izkorišča incident za širjenje »protimigrantske agende«. Vsekakor se je pojavilo več nasprotnih trditev, kaj je se pravzaprav zgodilo in kaj je sprožilo incident.

Kaj se je pravzaprav dogajalo?

Če se vrnemo k posnetku, lahko vidimo dve razburjeni dekleti, ki kričita na snemalca. Dekle, ki drži roki za hrbtom, obtožuje snemalca, da jo je nadlegoval, in ga ozmerja s »pretepačem otrok«. Kmalu se vmeša drugo dekle, ki kriči: »Pusti mojo sestro pri miru, stara je samo 12 let.« Prvo dekle medtem pokaže, da v rokah drži nož in sekiro ter še naprej opozarja snemalca, naj ju pusti pri miru. Slednji hkrati izziva dekle, da pokaže nož. Incident se je zgodil okoli osme ure zvečer 23. avgusta v Locheeju, zahodnem delu četrtega največjega škotskega mesta Dundeeja. Če začnemo z uradnim poročilom policije, naj bi bili policisti prejeli klic o mladi ženski z orožjem. Prišli so na lokacijo in jo aretirali ter ovadili pristojnim organom. Kar zadeva snemalca, je šlo za moškega iz Bolgarije, ki je bil skupaj z neko žensko, očitno s svojo ženo. Kot kaže, naj bi šlo pravzaprav za romski par. Policija je hitela poudarjati, da je treba ustaviti napačne informacije, ki se širijo po spletu, in je v ta namen tudi izdala poročilo, teg pa so objavili vsi večji mediji. Škotska policija je poudarila, da nihče drug ni bil aretiran v zvezi z incidentom in da sta po njenih podatkih dekleti prvi pristopili k paru iz Bolgarije. Dokazov, naj bi bil slednji nadlegoval dekleti, policija za zdaj še ni našla. Seveda pa gre lahko le za to, da policisti pač niso najbolj sposobni ali da nekako ščitijo tujce, ker nočejo biti označeni za rasiste.

Napadalka ali junakinja?

Dvom o sposobnosti ali iskrenosti policije zbujajo predvsem druga pričevanja in trditve sorodnikov vpletenih deklet. Kmalu po tem, ko je posnetek pretresel družbena omrežja, se je pojavila na spletni strani change.org spletna peticija sorodnika oboroženega dekleta, očitno tete ali strica, saj se zahteva peticije glasi: »Zavržejo naj se obtožbe proti pogumni nečakinji, ki je branila družino.« Nadalje v obrazložitvi peticije piše: »Moja nečakinja se sooča z obtožbami, ker je branila sebe, svojo sestro in prijateljico pred migrantom, ki jo je nadlegoval z neprimernimi komentarji. Čeprav je stara samo 12 let, ji je rekel, da je `seksi´, kar je popolnoma neprimerno. Vendar pa ni ostalo le pri besedah, saj se je situacija stopnjevala.« V nadaljevanju je sorodnik dekleta zapisal, da je isti človek fizično napadel sestro dekleta, staro trinajst let, zaradi česar naj bi bila utrpela pretres možganov in imela veliko buško na tilniku. »Nepredstavljivo je, da se zaradi samoobrambe moja mlada nečakinja sedaj sooča z obtožbami,« je še dodal pobudnik peticije in izpostavil, da je bilo njeno dejanje zelo pogumno glede na to, da ni bilo odraslih, ki bi zaščitili njo in sestro. »Namesto da se je znašla v sodnem postopku, bi moja nečakinja morala biti obravnavana kot junakinja, gre za resno zlorabo pravosodja, kjer je krivda preložena na napačno osebo,« je še zapisano.

Nadaljnja pričevanja …

Enako zgodbo je na omrežju X objavil tudi uporabnik Aesthetica, ki trdi, da je govoril z materjo ene od vpletenih deklet. Slednja naj bi bila prav tako dejala, da je moški dekle, ki se je kasneje zoperstavilo tujcu, verbalno nadlegoval z neprimernimi, s spolnimi komentarji. Zatem naj bi se mu pridružila ženska in napadla njeno starejšo sestro, pri čemer se ji je pridružil tudi moški, saj naj bi jo bila skupaj brcala, ko je bila na tleh. Njuna prijateljica naj bi bila poklicala policijo, moški pa je začel dekle, ki je imelo sekiro in nož, snemati in jo izzivati, naj pokaže orožje. Sicer so pričevanja malce zamegljena, saj so nekateri sprva trdili, da je bila spremljevalka snemalca njegova sestra, a očitno gre za ženo. Sestrama naj bi bilo ime Ruby in Lola, slednja pa je glavna »junakinja« videa, a tudi pri imenih so za zdaj mediji dali različne informacije. Mati ene od deklet je prav tako na družbenih omrežjih zapisala, da sta moški in ženska napadla hčerkino prijateljico, potem ko sta sprva dekleti verbalno nadlegovala. Po prihodu policije pa naj bi se celo delala, da ne znata angleško.

Na drugi strani kamere »ciganski gangster«

Snemalec in domnevni napadalec je 21-letni bolgarski državljan Fatos Ali Dumana, ki živi v Združenem kraljestvu štiri leta. Sam trdi, da se ni niti dotaknil najstnice in ga zato policija ni aretirala ter da sta dekleti prva začeli zmerjati njega, da je »prekleti migrant«. A čeprav se je v žarometih medijev predstavljal kot nedolžno jagnje, je zanimivo, da se na družbenih omrežjih predstavlja z lastnimi besedami kot »ciganski gangster«. Dumana je seveda romskega rodu in prihaja iz bolgarskega mesta Kazanluka, ki je znano po številčni romski skupnosti. No, poleg tega njegovo pričevanje prav tako ne razlaga, zakaj sta bili dekleti tako razburjeni in zakaj sta ga ozmerjali za »pretepača otrok«. Vsekakor pa ostaja dejstvo, da se v Združenem kraljestvu najstnice zaradi množičnih migrantov počutijo tako ogrožene, da se oborožujejo s sekirami in z noži. Dekle, ki je konec avgusta nehote postala slavna na spletu, pa vsekakor ostaja simbol upora proti množičnim migracijam.