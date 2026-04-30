Škofje Evropske unije s Cipra pozvali k miru, dialogu in odgovornosti Evrope

Piše: C. R., COMECE

Škofje delegati škofovskih konferenc držav članic Evropske unije, zbrani na spomladanskem plenarnem zasedanju Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) v Nikoziji na Cipru, so objavili izjavo z naslovom Nujen poziv k iskanju miru in njegovemu uresničevanju.

V njej izražajo solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi vojn, nasilja, nestabilnosti in krivic, zlasti v Sveti deželi, Libanonu, Iranu in širši regiji Bližnjega vzhoda, pa tudi v Ukrajini, Sudanu in drugih delih sveta.

Škofje so v izjavi posebej omenili krščanske skupnosti v krajih, kjer ima krščanska vera svoje korenine. Njihova navzočnost je po besedah COMECE »močno pričevanje vztrajnosti, odpornosti in upanja«. Ob številnih človeških žrtvah, razdejanju in humanitarnih krizah škofje opozarjajo, da je nujno izbrati pot miru in dialoga.

V dokumentu se škofje pridružujejo pozivom papeža Leona XIV., naj tisti, ki imajo orožje, to orožje odložijo, tisti, ki imajo moč sprožati vojne, pa izberejo mir. Poudarjajo, da ne gre za mir, vsiljen s silo, temveč za mir, ki se rojeva iz dialoga, srečanja in zavrnitve želje po prevladi nad drugimi.

Izjava COMECE poudarja tudi posebno odgovornost Evropske unije. EU, ki je nastala kot projekt miru, je po besedah škofov poklicana, da ostane verodostojna sila za mir ter dejavna spodbujevalka stabilnosti in dialoga na Bližnjem vzhodu in v širši regiji. Škofje zato pozivajo Evropsko unijo in njene države članice, naj enotno in odločno okrepijo diplomatsko, politično in humanitarno delovanje, varujejo človekovo dostojanstvo, spoštujejo mednarodno pravo ter podpirajo vključujoče pobude za graditev miru.

Ob tem COMECE opozarja, da morajo biti pri iskanju miru slišani glasovi vseh, tudi verskih skupnosti, njihove pravice pa morajo biti spoštovane. Evropska unija je po mnenju škofov poklicana tudi k solidarnosti z državami članicami, ki jih prizadeva regionalna nestabilnost, ter k odgovoru na posledice konfliktov v evropskih družbah, zlasti pri krepitvi družbene povezanosti in soočanju z višjimi življenjskimi stroški.

Zasedanje na Cipru je imelo tudi močno simbolno razsežnost. Ciper je dežela bogate kulturne in verske dediščine, hkrati pa prostor, ki še vedno nosi rane razdeljenosti. Škofje so zato poudarili pomen prizadevanj za graditev zaupanja in spravo. Posebej jih je nagovorilo pričevanje maronitskih skupnosti na severnem delu otoka, katerih navzočnost prispeva h kulturi srečanja in dialoga.

V velikonočnem času, ki oznanja zmago življenja nad smrtjo in upanja nad obupom, škofje vabijo kristjane, naj obnovijo svojo zavezanost, da bodo »ustvarjalci miru in sprave«. Ob koncu izjave izražajo upanje, da tudi v najtemnejših trenutkih nasilje in krivica ne bosta imela zadnje besede, temveč bo prevladalo prizadevanje za pravičen in trajen mir.

COMECE je Komisija škofovskih konferenc Evropske unije, ki povezuje škofe delegate škofovskih konferenc držav članic EU in spremlja vprašanja, povezana z evropskim povezovanjem, dostojanstvom človeka, mirom, pravičnostjo in skupnim dobrim. Spomladansko plenarno zasedanje COMECE je leta 2026 potekalo v Nikoziji na Cipru v okviru ciprskega predsedovanja Svetu Evropske unije.