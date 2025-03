(ŠKANDAL) Množični morilec kristjanov dobil vabilo EU v Bruselj

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si)

“Evropska Unija vabi načelnika sirske Al Kajde v Bruselj, kljub temu da je prejšnji vikend dal pomoriti na tisoče kristjanov. Hkrati pa zahteva aretacijo Netanjahuja, ki brani svojo državo – edino demokracijo na bližnjem vzhodu – pred teroristi,” je zapisal judovski rabi, ki deluje v Sloveniji – David Belman. Naknadno je sicer postalo jasno, da Sharaa ne bo prispel v Bruselj in da tja odhaja njegov minister.



Sirski zunanji minister Asaad al-Shibani se bo 17. marca v Bruslju udeležil donatorskega vrha za svojo državo, je v sredo za Reuters povedal evropski uradnik. To bo prvič, da bo Sirija uradno zastopana na letni konferenci. Uradnik je dejal, da začasni sirski predsednik Ahmed al-Šara na donatorskem srečanju ne bo prisoten, potem ko so sirski vir in dva diplomata za Reuters pred tem povedali, da se ga bo udeležil.

Letna konferenca, ki jo gosti Evropska unija, si prizadeva za “mobilizacijo mednarodne podpore za vključujoč, miroljuben prehod” in bo potekala prvič po odstavitvi Bašarja al-Asada z oblasti decembra lani. V preteklosti so bili na vrh povabljeni predstavniki sirske civilne družbe, ne pa tudi sirske države.

Poboji večinoma pripadnikov šiitske ločine, a tudi kristjanov

Iz javno dostopnih podatkov (Britannica) je mogoče razbrati, da je bil Ahmed al-Sharaa do leta 2016 član Al Kaide. V zadnjih dneh pa so mediji poročali, da so (potem ko je postal začasni predsednik Sirije) njegove milice pobile preko tisoč ljudi, večinoma alavitov (šiitska ločina), a tudi kristjanov. Spomnimo, da je Alavitom pripadal bivši sirski predsednik Bašar Al-Asad. Zato se poboj Alavotov razume kot maščevanje, saj so Asada tradicionalno podpirali.