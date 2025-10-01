e-Demokracija
Še eno sporočilo iz Medžugorja – tudi to zelo resno govori o miru in vojni

TujinaZanimivosti
Medžugorje (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Blagovest.si

Po rednem mesečnem sporočilu Kraljice miru vidkinji Mariji Pavlović Lunetti je posebno sporočilo za ljudi v soboto, 27. septembra 2025 prejel tudi videc Ivan Dragičević: 

“Dragi otroci, danes vas vabim k vztrajanju v molitvi za mir. Molite za vse tiste, ki so v vaših državah na odgovornih položajih, da bi prevladal mir; mir in ne vojna. Zato bodite vztrajni v molitvi, jaz sem bila z vami vsa ta leta in molim z vami vsemi za mir. Vsakega od vas dam pod plašč, moj plašč miru. Hvala dragi otroci, da ste se danes ponovno odzvali mojemu klicu.”

Marija Kraljica miru torej vabi k posredniški oziroma zastopniški molitvi za državne voditelje. Vzemimo ta poziv resno in molimo v treh korakih:

  1. Najprej se zahvalimo za državne voditelje in prosimo usmiljenja zanje v tem, kar so grešili.
  2. Slavimo Boga, tudi z molitvami, ki jih že znamo (Slava Bogu na višavah, Bog bodi hvaljen), in tudi s svojimi besedami – tudi v imenu teh, za katere molimo.
  3. Duhovni boj – prosimo, da v srcih državnih voditeljev, pa tudi v naših srcih zavlada mir. Odpovejmo se sovraštvu, neodpuščanju, nasilju – tudi zanje. Molimo rožni venec, priporočamo tudi post, češčenje Najsvetejšega, udeležbo pri maši …

Ta teden sta tudi prvi petek in prva sobota. Pojdimo k spovedi, maši in prejmimo obhajilo ter molimo. Vse v duhu zadoščevanja, kot nas je Marija vabila že v Fatimi. Pot do miru je namreč spreobrnjenje.

