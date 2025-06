Rusija napadla Ukrajino z največjim številom dronov doslej, Poljska je ob tem aktivirala bojno aviacijo

Piše: C. R., STA

Ruska vojska je ponoči Ukrajino napadla z 479 brezpilotnimi letalniki, so danes sporočile ukrajinske sile; gre za rekordno število izstreljenih dronov. Napadi so povzročili škodo v več regijah, a za zdaj v Ukrajini ne poročajo o morebitnih smrtnih žrtvah.

Po navedbah ukrajinskih sil je zračna obramba prestregla 460 dronov in 19 od 20 ruskih raket. Samo nad regijo Rivne na zahodu države je sestrelila več deset dronov. Tarča napadov je bila tudi prestolnica Kijev.

O napadih so poročali tudi iz Rusije. Ponoči so tam sestrelili 49 ukrajinskih dronov, od tega dva v avtonomni republiki Čuvašija. Dva drona sta padla na območju tovarne elektronike. V napadu ni bilo žrtev, a so začasno ustavili proizvodnjo. Ukrajinski generalštab je v izjavi potrdil napad na tt objekt: gre za vojaško-industrijski kompleks, v katerem izdelujejo antene za drone tipa šahed, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poljska vzdignila v zrak svoja vojaška letala

Ruske sile so med drugim napadle tudi cilje na zahodu Ukrajine, zaradi česar je Poljska zjutraj aktivirala vojaška letala, da bi zavarovala svoj zračni prostor, navaja francoska tiskovna agencija AFP.