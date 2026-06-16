Rusija nadaljuje z bombardiranjem civilnih ciljev v Ukrajini

Piše: C. R.

Ruske sile so v noči s 14. na 15. junij izvedle še eno uničujočo obsežno serijo napadov z brezpilotnimi letali in raketami na Ukrajino, pri čemer so bile glavne tarče mesta Kijev, Dnipro in Harkiv.

Ukrajinske zračne sile so poročale, da so ruske sile izstrelile 70 raket – vključno s šestimi hiperzvočnimi raketami Zirkon, 34 balističnimi raketami Iskander-M/raketami zračne obrambe S-400 in 30 raketami Iskander-K/Kh-101. Ukrajinske zračne sile so poročale, da so ruske sile izstrelile tudi 611 jurišnih brezpilotnih letal tipov Shahed, Gerbera in Italmas; hibridne drone tipa Banderol; in brezpilotne letalnike »vabe« tipa Parodija.

Ukrajinske zračne sile so poročale, da so ukrajinske sile sestrelile pet Zirkonov, 15 sistemov Iskander-M/S-400, 30 sistemov Iskander-K/Kh-101 in 582 brezpilotnih letalnikov; da je 20 balističnih raket in 27 brezpilotnih letalnikov zadelo 42 lokacij; in da so razbitine padle na 12 lokacij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poročal, da je bilo v ruskih napadih po vsej Ukrajini ranjenih najmanj 53 ljudi in ubitih najmanj 11, od tega najmanj 35 ranjenih in pet ubitih samo v Kijevu. Ukrajinski uradniki so poročali, da so ruske sile napadle stanovanjsko, energetsko in izobraževalno infrastrukturo v mestih Kijev, Dnipro in Harkiv ter da je zaradi napadov brez elektrike ostalo 140.000 prebivalcev Kijeva. Ukrajinski minister za notranje zadeve Ihor Klimenko je dejal, da so ruske sile izvedle dvojni napad na reševalce, ki so se odzivali na začetni ruski napad na Harkiv, pri čemer je bilo ubitih pet reševalcev. Ukrajinski uradniki so še izjavili, da so ruske sile napadle tudi Černihiv, Čerkase, Sume, Zaporiško, Doneck in Nikolajevsko regijo.

NEW: Russian forces conducted another devastating large-scale drone and missile strike series against Ukraine on the night of June 14 to 15, heavily targeting Kyiv, Dnipro, and Kharkiv cities. More Keytakeaways: Russian forces continue to adapt their strike tactics to maximize… pic.twitter.com/iLrZWVU0RU — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 16, 2026

Serija napadov 14. in 15. junija je drugi napad junija 2026 s 70 ali več raketami. ISW še naprej ocenjuje, da ruski predsednik Vladimir Putin uporablja obsežne »pakete« napadov na Kijev, da bi zlomil voljo Ukrajine do boja in prikril svojo šibkost, zlasti svojo nezmožnost, da bi pred globokimi napadi Ukrajine zavaroval rusko ozemlje, vključno z rusko prestolnico. Ruske sile še naprej prilagajajo svojo taktiko napadov, da bi povečale škodo.

Tiskovni predstavnik ukrajinskih zračnih sil, polkovnik Jurij Ihnat, je izjavil, da se ruski paket nočnih napadov razlikuje od drugih nedavnih obsežnih raketnih napadov, saj ruske sile niso uporabile križarskih raket Kalibr, temveč križarske rakete Iskander-K. Ihnat je dejal, da so ukrajinske sile, vključno z lovskimi letali F-16, sistemi zračne obrambe in mobilnimi ognjenimi skupinami, 14. in 15. junija sestrelile vse ruske križarske rakete. Ihnat je še dejal, da so brezpilotni letalniki in rakete udarili iz različnih smeri, tako da so tako neposredni zadetki kot padajoči ostanki prestreženih zračnih ciljev povzročili uničenje. Ruske sile so brezpilotne letalnike uporabljale tudi na nižjih višinah in hitre reaktivne brezpilotne letalnike, zaradi česar jih je težje prestreči.

Ruski napadi so poškodovali pomembne kulturne znamenitosti v mestih Kijev, Dniper in Harkov. Ukrajinski uradniki so poročali, da so ruske sile napadle Kijevsko-pečersko lavro (zgodovinski samostan) in filmski studio Dovženko v Kijevu, Dniprsko hišo orgelske in komorne glasbe v Dnipru in Harkovski umetniški muzej v Harkovu. Organizacija Združenih narodov (ZN) za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je obsodila napad na Kijevsko-pečersko lavro in z njo povezane samostanske objekte, vključno s katedralo svete Sofije.

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