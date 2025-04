Rusija danes proti jutru z raketami udarila po Kijevu in po vsej Ukrajini

Piše: C. R.

Ukrajinska Državna služba za izredne razmere poroča, da je ruska vojska je iz voda Črnega morja na Ukrajino izstrelila manevrirne rakete Kalibr, rakete Kh-101 s strateških bombnikov TU-95MS in balistične rakete.

Po poročanju je v kijevskem okrožju Darnytskyi prišlo do požara v nestanovanjski stavbi, uničenja druge stavbe in požara treh v bližini parkiranih avtomobilov.

Okrožje Obolonskyi: na enem od naslovov je izbruhnil požar v trgovini s pohištvom, plameni pa so se razširili na drugo skladiščno stavbo. Na drugem naslovu so bila delno uničena 3,4,5 nadstropja petnadstropnega poslovnega centra.

Okrožje Solomenskyi: požar je izbruhnil na odprtem območju, zagorelo je tudi pročelje skladiščne stavbe.

Zaradi ruskega obstreljevanja so bile skupaj poškodovane 3 osebe, od katerih sta bili dve hospitalizirani. Ena oseba je bila ubita.

V ruskem raketnem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bila davi ubita ena oseba, najmanj trije ljudje so ranjeni, so sporočile tamkajšnje oblasti. O ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali so poročali tudi iz drugih delov Ukrajine, v regiji Herson na jugu države je umrla najmanj ena oseba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, ranjenih je več ljudi in poškodovanih več zgradb, je pred tem sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko. Iz več okrožij Kijeva so poročali o požarih, na pomoč so poslali reševalce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

“Eksplozije v prestolnici. Protizračna obramba deluje,” je Kličko sporočil na Telegramu. Oblasti so ljudi pozvale, naj ostanejo v zakloniščih.

Rusija je Ukrajino napadla s 23 raketami in 109 brezpilotnimi letali, so sporočile ukrajinske zračne sile, o škodi po napadih pa so poročali iz šestih ukrajinskih regij. Zračna obramba je sestrelila 13 raket in 40 brezpilotnih letal.

Ukrajinska zračna obramba je izdala opozorila pred napadi za regije Harkov, Mikolajiv in Odesa, ki pa jih je kasneje preklicala. V regiji Herson na jugu države je dron ubil moškega, v regiji Harkov na severozahodu blizu meje z Rusijo pa sta bila v ruskem napadu ranjena dva človeka, so sporočile lokalne oblasti.

V regiji Mikolajiv na jugu Ukrajine so bili poškodovani trije ljudje. Po napadu z brezpilotnimi letalniki sta zagoreli najmanj dve stanovanjski zgradbi.

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči sestrelila več ukrajinskih dronov nad regijami Kursk, Belgorog in Rostov.