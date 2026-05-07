(TRIBUNA) Odpornost države med institucionalno stabilnostjo in transformacijskimi pritiski

Piše: mag. Andrej Vastl

V sodobnem evropskem varnostnem, gospodarskem in tehnološkem okolju odpornost države predstavlja eno ključnih strateških kategorij nacionalnega razvoja. Gre za sposobnost države, da v razmerah kompleksnih kriz (geopolitičnih napetosti, energetskih pretresov, digitalnih transformacij in družbenih sprememb) ohranja funkcionalnost ključnih sistemov ter zagotavlja stabilno delovanje javnih storitev, gospodarstva in varnostnih struktur.

Koncept odpornosti je po pandemiji COVID-19 postal osrednji element evropskih razvojnih politik. To predvsem potrjujejo mehanizmi Evropske unije v okviru Recovery and Resilience Facility ter strateški dokumenti OECD, NATO in Evropske komisije (European Commission, 2024).

Pred letom 2022 je Republika Slovenija delovala v izrazito zahtevnih razmerah globalne zdravstvene in gospodarske krize. Kljub izrazitim pritiskom na zdravstveni sistem, javne finance in trg dela je država ohranila relativno visoko raven operativnega kriznega upravljanja. Centralizirano sprejemanje odločitev, intenzivno upravljanje logističnih procesov ter okrepljeno sodelovanje med institucijami so omogočili hitro prilagajanje sistemov kriznim razmeram. Po podatkih Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je Slovenija po epidemiji beležila nadpovprečno gospodarsko rast v primerjavi z določenimi državami Evropske unije, predvsem zaradi izvozne usmerjenosti industrije in okrevanja evropskih trgov (UMAR, 2022).

Po maju 2022 se je nacionalni prostor soočil z novo generacijo kriznih pritiskov, ki niso bili več povezani zgolj z zdravstvenimi tveganji. Pojavila se je energetska nestabilnost, inflacija, geopolitična negotovost in povečano potrebo po modernizaciji javnega sektorja. Analitični pregled kaže, da v obdobju 2022–2026 ni prišlo do sistemskega zloma institucionalne odpornosti države, vendar pa so se na več področjih pojavili znaki zmanjšane operativne učinkovitosti. Posebej izraziti so bili izzivi na področju zdravstva, administrativnega upravljanja, hitrosti izvedbe infrastrukturnih projektov ter usklajevanja razvojnih politik med posameznimi resorji.

Gospodarska odpornost države je v analiziranem obdobju ostala relativno stabilna, vendar se je zmanjšala realna kupna moč prebivalstva. Inflacijski pritiski v letih 2022 in 2023 so pomembno vplivali na življenjske stroške gospodinjstev, predvsem zaradi rasti cen energentov, hrane in logističnih storitev. Evropska centralna banka in Eurostat sta v tem obdobju zaznala izrazit inflacijski val v večini držav članic EU. Prav tako je inflacijski val v tem primeru zaznamova Slovenijo, saj je ta del širšega evropskega makroekonomskega okolja (Eurostat, 2024). Kljub temu so višji stroški poslovanja vplivali na konkurenčnost določenih industrijskih sektorjev, predvsem v energetsko intenzivni proizvodnji.

Energetska odpornost je po letu 2022 postala eno ključnih vprašanj evropske strateške avtonomije. Vojna v Ukrajini je razkrila strukturne ranljivosti evropskega energetskega sistema, predvsem odvisnost od zunanjih virov energentov in občutljivost distribucijskih omrežij. Slovenija je sicer ohranila razmeroma stabilno oskrbo z električno energijo, vendar so povečane cene elektrike, omrežnin in energentov vplivale na javni sektor, gospodarstvo in gospodinjstva. Po ocenah Mednarodne agencije za energijo (IEA) bodo morale evropske države v prihodnjih letih pospešiti diverzifikacijo energetskih virov, razvoj pametnih omrežij in vlaganja v odpornost kritične infrastrukture (IEA, 2024).

Pomemben element nacionalne odpornosti predstavlja tudi digitalna transformacija države. Slovenija je v evropskem indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) pred letom 2022 dosegala relativno dobre rezultate na področju povezljivosti in digitalnih storitev. V nadaljnjem obdobju pa se je pokazala določena stagnacija pri izvedbi širših digitalnih reform javne uprave, interoperabilnosti informacijskih sistemov, prav tako pa pri implementaciji naprednih podatkovnih platform. Digitalna odpornost ni samo tehnološko vprašanje, postaja vprašanje organizacijske kulture, upravljanja podatkov in sposobnosti institucij za hitro prilagajanje novim varnostnim in upravljavskim zahtevam (European Commission, 2024).

Zdravstvena odpornost države ostaja eno najbolj občutljivih področij sodobne evropske družbe. Po zaključku epidemije COVID-19 je zdravstveni sistem ostal kadrovsko in organizacijsko obremenjen, čakalne dobe pa so se na številnih področjih podaljšale. Organizacija OECD v svojih analizah opozarja, da se večina evropskih zdravstvenih sistemov sooča s pomanjkanjem kadrov, staranjem prebivalstva in povečanim pritiskom na javne zdravstvene storitve (OECD, 2024). Slovenija pri tem ni izjema, vendar se je v javnem prostoru dodatno okrepila percepcija zmanjšane učinkovitosti sistema, kar neposredno vpliva na družbeno zaupanje in občutek institucionalne stabilnosti.

Družbena odpornost je tesno povezana z zaupanjem prebivalstva v institucije, medije in demokratične procese. V zadnjih letih se je v evropskem prostoru povečala družbena polarizacija, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi digitalna komunikacijska omrežja in algoritemsko oblikovanje informacijskega prostora. Slovenija se pri tem sooča s podobnimi trendi kot druge evropske države, kjer fragmentacija javnega diskurza vpliva na zmanjšanje družbene kohezije. Dolgoročno zmanjšanje zaupanja v institucije lahko oslabi sposobnost države za učinkovito upravljanje kriz in strateških razvojnih procesov.

Na drugi strani je potrebno poudariti, da se je obrambna odpornost Republike Slovenije po letu 2022 povečala. Geopolitične spremembe v Evropi so povzročile višje obrambne izdatke, pospešeno modernizacijo vojaških zmogljivosti ter intenzivnejše vključevanje v NATO in evropske obrambne projekte. Povečanje vlaganj v vojaško mobilnost, logistiko, interoperabilnost in digitalne obrambne sisteme predstavlja pomemben element dolgoročne strateške stabilnosti države. NATO v svojih analizah poudarja, da sodobna odpornost temelji na povezovanju civilnih in obrambnih zmogljivosti ter zaščiti kritične infrastrukture (NATO, 2024).

Primerjalni pregled ključnih področij odpornosti

Analiza nacionalne odpornosti Republike Slovenije kaže, da država v obdobju 2022–2026 ohranja osnovno institucionalno, varnostno in makroekonomsko stabilnost, vendar so se na več področjih povečale strukturne ranljivosti in operativne omejitve sistema. Najizrazitejši izzivi se kažejo na področju zdravstvene vzdržnosti, administrativne učinkovitosti, izvedbene sposobnosti razvojnih projektov, demografskih pritiskov ter zmanjševanja družbenega zaupanja v institucije. Mogoče je zaznati prav tako določene pozitivne premike na področju obrambne modernizacije, mednarodnega sodelovanja ter postopnega prilagajanja energetskih in varnostnih politik spremenjenim geopolitičnim razmeram, vendar še zmeraj omejeno glede na druge države članice.

Sodobna odpornost države se vse manj meri skozi vojaške ali gospodarske kazalnike, predvsem se meri skozi sposobnost države. Ta pa se odraža da v daljšem časovnem obdobju zagotavlja učinkovito delovanje ključnih javnih sistemov, stabilnost kritične infrastrukture, digitalno prilagodljivost ter usklajeno institucionalno odzivanje na kompleksne krize. Dolgoročna razvojna in varnostna stabilnost Republike Slovenije bo zato v veliki meri odvisna od sposobnosti javnega sektorja za strateško upravljanje, medresorsko koordinacijo, pospešitev izvedbenih procesov ter krepitev zaupanja med institucijami, gospodarstvom in prebivalstvom.

Državni aparat bo moral v razmeroma kratkem času razumeti, da politike posameznih področij delovanja države niso več linearne, kot je veljalo v preteklosti, temveč so postale izrazito multidomenske, medsebojno povezane in vzročno soodvisne. Sodobni varnostni, gospodarski, energetski, tehnološki in družbeni procesi delujejo v prepletenem okolju, kjer spremembe na enem področju neposredno vplivajo na stabilnost in učinkovitost drugih podsistemov države.

Torej država, ki svojih razvojnih, varnostnih in institucionalnih politik ne bo sposobna razumeti skozi takšen celovit in integriran pristop, bo v regionalnem in širšem evropskem prostoru postopoma postajala razvojno manj konkurenčna ter strateško bolj ranljiva. Posledično se lahko zmanjšajo njene sposobnosti zagotavljanja dolgoročne samozadostnosti, odpornosti in sistemske vzdržnosti v razmerah novih geopolitičnih, tehnoloških in ekonomskih paradigm sodobnega mednarodnega okolja.