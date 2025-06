Rusi trepetajo, usoda iranskega režima, ki je zaveznik Kremlja, je namreč negotova

Piše: Nova24tv.si

Odkar je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da obstaja možnost, da ZDA napadejo Iran, se kaže, da narašča nelagodje Moskve, ki bi lahko izgubila svojega najbližjega bližnjevzhodnega zaveznika.

Wall Street Journal je sinoči poročal, da je ameriški predsednik Donald Trump svojim sodelavcem v Beli hiši povedal, da bo odobril napad na Iran, a da želi pred izdajo končnega ukaza videti, ali bo Teheran opustil razvoj jedrskega orožja.

Rusija ima močne vezi z Iranom

Na naraščajočo napetost v Moskvi po poročanju medija Sky news kaže opozorilo s strani namestnika ruskega zunanjega ministra Sergeja Rjabkova. Ta je namreč ZDA opozoril, da naj se ne pridružijo izraelski vojaški kampanji. Znano je, da ima Rusija močne vezi z Iranom, ki so se še dodatno poglobile po ruski invaziji na Ukrajino. Na začetku leta sta šli državi v podpis sporazuma o strateškem partnerstvu.

Sprva se je zdelo, da Rusija vidi konflikt med svojim zaveznikom in Izraelom kot priložnost za povečanje vpliva, saj je Kremelj hitro ponudil posredniško vlogo. Če bi ruski predsednik Vladimir Putin uspel prepričati Teheran, da se vrne k jedrskim pogajanjem z Washingtonom, bi mu bi bila Bela hiša morda dolžna protiuslugo zaradi ruske vojaške podpore Ukrajini. A njegova ponudba za posredovanje ni bila sprejeta.

Ker je ameriški predsednik celo zagrozil z atentatom na iranskega vrhovnega voditelja, je Moskva prešla v krizni način delovanja, obstaja namreč skrb, da bodo po Siriji izgubili še drugega ključnega zaveznika v regiji. Vodja ruske obveščevalne službe Sergej Nariškin je položaj po poročanju Jutranjega Lista označil za kritičen. Da je svet le milimetre oddaljen od katastrofe, pa je po izraelskih napadih na iranske jedrske objekte posvarila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Posredovanje ZDA bi imelo posledice tudi za Rusijo

Dopisnik Sky News iz Moskve Ivor Bennett ugotavlja, da je naravnost neverjetno, da država, ki je več kot tri leta zavojevala sosedo, zdaj poziva druge k vojaški zadržanosti. Posredovanje ZDA po njegovih besedah ne bi imelo resnih posledic le za Iran, ampak tudi za Rusijo. Nihče se medtem ne sprašuje, kaj bi Moskva storila, če bi Trump zbombardiral Teheran. Zaharova na Mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu tega ni želela komentirati. Ni odgovorila niti na vprašanje, ali bo prišlo do eskalacije, čeprav ves svet vidi, da bo. Temu je po besedah Bennetta tako, ker so se ruski uradniki znašli v nepoznanem položaju. Ujeti so namreč med dolgoletnim zaveznikom in državo, katere naklonjenost si zdaj želijo pridobiti. Iz tega razloga tudi neradi kritizirajo predsednika Trumpa.