Romunija: George Simion korak stran od predsedniških volitev

Piše: Álvaro Peñas

Oči celotne Evrope so uprte v Romunijo in zdi se zelo malo verjetno, da bo kandidatura Georgea Simiona, ki predstavlja drugo največjo politično silo v državi, izpodbijana.

Odkar je ustavno sodišče razveljavilo predsedniške volitve novembra lani, pri čemer je navedlo ustavne težave, a ni ponudilo jasne utemeljitve, je romunska politika zašla v spiralo nestabilnosti in negotovosti. Nepričakovani zmagi Călina Georgescuja v prvem krogu predsedniških volitev se je pridružilo presenetljivo drugo mesto Elene Lasconi, katere stranka se je na splošnih volitvah le teden dni pozneje izkazala za šibko. Dve veliki stranki, ki sta vodili Romunijo zadnjih štirideset let, socialdemokrati in nacionalni liberalci, sta prav tako presenetljivo ostali brez drugega kroga. Za mnoge Romune, tudi tiste, ki Georgescuja sploh niso volili, je bil prav to, in ne obtožbe o ruskem vmešavanju, pravi razlog, da je romunski establišment razveljavil volitve.

Mnogi menijo, da je ta primer nevaren precedens, nekateri ga imenujejo celo državni udar, saj se bojijo, da bi se to, kar se je zgodilo v Romuniji, lahko ponovilo v kateri koli drugi državi EU. Na koncu je ustavno sodišče Georgescuju prepovedalo nastop na volitvah, kot je bilo predvideno, saj bi bila v nasprotnem primeru razveljavitev volitev postavljena pod vprašaj, a je njegovo štafeto proti establišmentu, čeprav označuje razlike, ki ga ločujejo od Georgescuja, prevzel George Simion, predsednik konservativnega Zavezništva za Unijo Romunov (AUR) in podpredsednik Evropskih konservativcev in Reformistov (ECR), ki je vložil kandidaturo na prihajajočih predsedniških volitvah 4. maja.

Iz ECR so politiki, kot sta Šved Charlie Weimers in Poljak Mateusz Morawiecki, izkazali podporo Simionovi kandidaturi. Weimers je opozoril na morebitna prizadevanja za blokiranje kandidature Georgea Simiona: “Če se to zgodi, na predsedniških volitvah v Romuniji ne bo več desničarskega kandidata”. Morawiecki, nekdanji poljski premier in sedanji vodja ECR, je položaj v Romuniji primerjal s položajem na Poljskem, kjer vlada izvaja kampanjo nadlegovanja opozicije in tudi opozoril, da to, kar se je zgodilo, predstavlja resno grožnjo nacionalni suverenosti.

Več TUKAJ.