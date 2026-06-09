Nižanje dotacij strankam in plač funkcionarjem na Madžarskem, ki so pri nas pod Golobom poletele

Piše: Spletni časopis

Iz sosednje Madžarske mediji poročajo o neverjetnem dogodku: parlament niža plače poslancem in dotacije strankam.

Poslancem za 40 odstotkov, ministrom še bolj. To se dogaja po volitvah, na katerih je ustavno večino pridobil desnosredinska stranka TISZA Pétra Magyara, ki na ravni EU sodi v isto skupino kot SDS, NSi in SLS. Na Madžarskem tudi z nižanjem plač in dotacij poskušajo znižati javno porabo, ki je pri nas popolnoma ponorela zadnja leta. V času levo sredinske vlade Roberta Goloba so poslanci Svobode, SD in Levice ob siceršnji porabi dramatično povišali tudi proračunske dotacije strankam, plače celotnem javnemu sektorju in še posebej funkcionarjem, tudi poslancem in ministrom. Poslanci in ministri bodo polno povišico prvič dobili ta mesec. Naša država je, kot opozarjajo tudi iz EU, s pretiranim trošenjem prebila celo skrajne dopustne meje dopustnega poslovanja z minusom. Ob tem pa za obrambo ni namenila niti dveh odstotkov, ki bi jih morala že pred desetletjem. Temu deležu se v tem času nikoli ni niti približala. Letno vsoto za dotacij strankam iz državnega proračuna so v štirih letih pri nas več kot podvojili:

Ena od vesti na omrežju X Nexte o varčevanju na vrhu na Madžarskem je takšna:

Vsote dotacij iz državnega proračuna, ki jih stranke pri nas dobivajo (v največjem delu so odvisne od doseženega rezultata na volitvah) so na letni ravni v primerjavi z nakazili po prejšnjih volitvah takšne:

Preračun je narejen po uradnih podatkih iz finančnega načrta DZ 2026 in iz načrta za leto 2022.