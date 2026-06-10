Premier Janša ponuja partnerstvo za uspešno Slovenijo: Levica že zavrnila ponudbo, SD še ni rekla zadnje besede, Resni.ca želi konkretne predloge

Premier Janez Janša je strankam v DZ in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ponuja sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje. V Resnici v dokumentu želijo konkretne predloge sodelovanja, v Levici in Vesni so sodelovanje že zavrnili. O morebitnem vstopu v partnerstvo bodo po napovedih odločali organi strank.

Kot je na novinarski konferenci ob predstavitvi ponujenega partnerstva dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, želijo povabiti poslanske skupine opozicije, da dajo na razpolago svoje znanje. “Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vse znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah,” je dejal.

Osnutek pripravljenega dokumenta predvideva, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam partnerstva, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje. Želijo si sicer, da bi potem zakone v DZ podpisnice tudi podprle, a to ne bi bilo obvezno, je pojasnil Gorenak.

Prav tako bi lahko opozicijske stranke v skladu s predlaganim dokumentom predlagale tudi svoje predloge zakonov. “Seveda bomo take njihove predloge dali v mnenje in stališče pristojnemu ministru, vladi, jih skušali dopolniti, če bomo mislili, da je treba zadeve dopolniti, spremeniti,” je dejal Gorenak. Kot je napovedal, je tako tudi vladna koalicija pripravljena podpreti opozicijske predloge zakonov, če bodo ti usklajeni “do take mere, kot si to pravzaprav želimo”.

V skladu z osnutkom bi vlada vsem podpisnikom partnerstva predložila časovno določen normativni program aktivnosti vlade za vsako tekoče leto. Podpisniki pa bi ustanovili svet partnerstva kot usklajevalno telo, v katerem bi bili vodje poslanskih skupin podpisnic partnerstva in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za koordinacijo dela med vlado in DZ.

Osnutek tako vključuje predvsem protokol o sodelovanju, ne pa tudi konkretnih projektov. Je pa v dokumentu navedeno, da bi partnerstvo med drugim sklenili zavedajoč se, da je pred njimi obdobje, v katerem je treba izpeljati nekatere ustavne spremembe in nekatere sistemske reforme, v katerem želijo pospešiti gospodarski razvoj in posledično dvigniti blaginjo prebivalcev in v katerem je treba pomembno izboljšati javnofinančno sliko Slovenije.

Zavrnitev partnerstva na opozicijski strani bi Gorenak, kot je pojasnil, razumel, kot da ne želijo svojega znanja dati na razpolago državljanom in sooblikovati zakonov. Ob tem je dejal, da podpis partnerstva ne pomeni vstopa v koalicijo, tako tudi Resnici, ki je sicer formalno v opoziciji, a je v dosedanjih glasovanjih glasovala enotno s koalicijo, priznavajo “status opozicijske stranke, tako kot oni sami to želijo”.

V Resnici so v prvem pisnem odzivu napovedali, da bodo pred sprejetjem odločitve, ali pristopijo k partnerstvu, sporazum podrobno preučili, o morebitnem podpisu pa se bodo predvidoma opredelili v začetku prihodnjega tedna, po zaključeni interni razpravi.

Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer v minulih tednih večkrat izrazil pričakovanje, da bo ponujeni sporazum vseboval konkretne predloge sodelovanja. Na to je danes v izjavi za medije opozoril tudi poslanec Resnice Nedeljko Todorović, ki je dejal, da je to ena od stvari, za katero želijo, da se spremeni. Prav tako mora po njegovih besedah iz sporazuma jasno izhajati, da Resnica ni del koalicije, ampak je opozicijska stranka, ki pa je pripravljena sodelovati pri določenih zakonih, “ne pa pri vsem, kar bo vlada predlagala”.

Medtem pa so v poslanski skupini Levice in Vesne že napovedali, da v partnerstvu ne bodo sodelovali. Osnutek dokumenta je vsebinsko prazen, dosedanje poteze nove koalicije pa jasno kažejo njeno ključno usmeritev, to sta bogatenje najbogatejših ter netenje kulturnega in ideološkega boja, je v izjavi za medije pojasnila vodja njihove poslanske skupine in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Poudarila je, da se s skrajno desnimi politikami ne pečajo. Vabilo v partnerstvo bodo sicer poslali organom stranke, a so se o tem že pogovarjali in imajo usklajena stališča, je pojasnila Vrečko. Če bi se katera od opozicijskih strank odločila sodelovati v partnerstvu, Vrečko v tem vidi “možnosti paktiranja”.

V Gibanju Svoboda ponujenega partnerstva zaenkrat ne komentirajo, neuradno pa nad predlogom niso navdušeni, saj gre le za navidezno sodelovanje. Predlog naj bi obravnavali na izvršnem odboru stranke, ki bo predvidoma v petek.

V soglasju z organi stranke bodo odločitev sprejeli tudi v SD, je v izjavi za medije napovedala vodja njihove poslanske skupine Meira Hot, ki pravi, da partnerstva ne bi “a priori zavrnila”. “Socialni demokrati menimo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih potrebujemo za dolgoročni razvoj, in ena izmed takih pomembnih sprememb, ki je neposreden odgovor tudi na to, kar so ljudje od nas zahtevali, je seveda sprememba ustave in zagotovitev večjega, odločilnega vpliva volivk in volivcev,” je dejala ob predstavitvi novega poskusa treh opozicijskih strank za spremembo ustave, s katero bi uvedli 18 volilnih enot in relativni preferenčni glas na državnozborskih volitvah.

Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath za zdaj ni želel razkriti, ali bo vstopil v partnerstvo. Za STA je pojasnil, da bo javnost o svoji odločitvi obvestil “v pravem času”.