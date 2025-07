Resnica o Unescu je preveč zlovešča, da bi jo ignorirali

Piše: C. R.

Mesta Unescove svetovne dediščine imam rada prav tako kot vsak leni “kulturni” turist. Ne morem prešteti, koliko oddaljenih ruševin in verskih kompleksov sem si šla ogledat, z velikim trudom, prepotena od znoja sem se spraševala, zakaj se sploh trudim, potem pa me je pomirilo potrdilo Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). Območja Unescove svetovne dediščine lahko segajo od nenavadnih do veličastnih: na primer mlini v dolini Derwent v Derbyshireu ali katedrala v Aachnu ali … celoten Veliki koralni greben.

Vendar me Trumpova odločitev, da Združene države izstopijo iz Unesca, ni spravila v zadrego. Za spremembo sem se popolnoma strinjala z navedeno utemeljitvijo. “[Podpira] prebujenske, razdiralne kulturne in družbene vzroke, ki so popolnoma v nasprotju z zdravorazumsko politiko, za katero so Američani glasovali novembra,” je dejala namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Anna Kelly.

Ko gre za izkoreninjenje endemičnega antisemitizma, je Trump pokazal, da ima resne sposobnosti, kar jasno kaže njegov odnos do Harvarda in drugih univerz, ki so obsedene z Gazo. Kar zadeva Unesco, je Bela hiša februarja odredila 90-dnevni pregled ameriškega članstva, zlasti glede na “antisemitizem ali protiizraelsko razpoloženje znotraj organizacije”.

Morali bi biti v popolnem zanikanju, da ne bi videli gnilobe v Unescu. Vsilil je ukrepe, ki so tako protiizraelski kot protijudovski, kot je na primer razglasitev judovskih svetih krajev za “palestinsko svetovno dediščino”. Uporablja neprimeren in netočen jezik, na primer, da je “Palestina” “okupirana” s strani Izraela.

Ni presenetljivo, da je tudi opit od ideologije prebujenstva. V eni od točk za sejo izvršnega odbora marca je bilo zapisano, da bi se morala njegova Globalna zveza proti rasizmu in diskriminaciji zavzemati … počakajte … “intersekcionalnost in sprejetje transverzalnega pristopa k obravnavanju neenakosti med sektorji vlade”. Zakaj za vraga bi morala Amerika še naprej financirati tovrstne korozivne neumnosti?

Potem je tu še vpliv Kitajske. Peking je eden največjih financerjev Unesca, z velikimi živinami iz Pekinga na vodilnih položajih. Torej ne, to ni neka prikupna, dobrohotna organizacija, namenjena izključno zaščiti tradicionalne proizvodnje sira ali izobraževanja žensk.

Kar Trump počne, je konec ideje, da je smiselno ostati v takšnih organizacijah. Argument, da bi morale države, kot je Amerika, še naprej plačevati račune, ker bodo sicer padle pod vpliv sovražnikov Zahoda, je očitno napačen. Enako velja za organizacije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija: od svobodnih držav se pričakuje, da bodo subvencionirale mednarodne organizacije, hkrati pa ignorirale dokaze, da so jih zavzeli naši nasprotniki.

Ko bi se le Unesco lahko osredotočil na ohranjanje starih mlinov in cerkva. Njegova vloga je pomembna. Ampak to so ZN, zato so usodno okuženi s protisionističnimi obsesijami in norim prebujenskim, obrnjenim pogledom na svet. Torej ima Trump prav, da spravi Ameriko iz Unesca in preusmeri denar v nekaj manj zlonamernega in bolj v skladu z izvirnimi vrednotami njegove države.

Vir: https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2025/07/22/the-truth-about-unesco-too-sinister-to-ignore/