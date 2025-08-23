Razkrito: slovenski konzulat v Trstu je napadel Slovenec

Piše: Spletni časopis

“Gre za grob in nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in s tem na Republiko Slovenijo.”

Tako je predsednica republike Nataša Pirc Musar v začetku meseca komentirala napise o usranih Slovanih na našem konzulatu v Trstu. Italijanski preiskovalci pa so zdaj razkrili, kot poroča Primorski dnevnik, da je slovensko narodno skupnost in s tem tudi našo državo napadel Slovenec.

Tako so posledice preiskave, storilca slovenskega rodu so pomagale ujeti nadzorne kamere, opisali v Primorskem dnevniku:

“Z napisi – v resnici so se pojavili trikrat, dvakrat pa tudi pred samo kvesturo – se je nad slovenske oblasti znesel, ker se je čutil prizadetega, da ga pristojni organi niso podprli, ko se je znašel v osebni stiski. Ne gre torej za morebitno ksenofobno dejanje ali za dejanje, povezano z zgodovinskimi ali ideološkimi razlogi, so sporočili.”

Šlo naj bi za posameznika, ki je že imel opraviti s policijo tudi v postopkih žalitev z obteževalnim vzrokom rasne diskriminacije.

Kdo je ta slovenski junak, ki ga sumijo nečednega ravnanja, pa v Italiji z imenom in priimkom niso sporočili.