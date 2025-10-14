Raketa Muskovega podjetja SpaceX uspešno prestala 11. testni polet

Piše: C. R.

Raketni sistem Starship podjetja SpaceX je uspešno opravil svoj 11. testni polet, je v ponedeljek sporočilo zasebno vesoljsko podjetje milijarderja Elona Muska. Polet so opisali kot vznemirljiv. ZDA želijo s sistemom Starship organizirati polet s človeško posadko na Luno, SpaceX pa v prihodnosti načrtuje tudi misije na Mars.

Starship – največji raketni sistem, ki je bil kdaj koli zgrajen, je v ponedeljek pozno popoldan po lokalnem času vzletel iz izstrelišča Starbase v Teksasu blizu meje med ZDA in Mehiko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Spodnji del rakete oz. pospeševalnik je v skladu z načrti nato pristal v Mehiškem zalivu, raketa Starship pa je na kratko poletela v vesolje in opravila več načrtovanih preizkusov, med drugim so testirali sistem za izstreljevanje satelitov. Raketa je nato padla v Indijski ocean, prav tako v skladu z načrti.

Ponedeljkov testni polet naj bi bil zadnji za to generacijo prototipov rakete Starship. Naslednjega bodo izvedli z novim modelom, različico 3, je sporočilo podjetje SpaceX, ki je zadnja dva preizkusna poleta sistema Starship označilo kot velik uspeh.

Uspešni preizkusi v zadnjih mesecih so sledili nizu neuspehov, zaradi katerih so se pojavili dvomi glede uspeha projekta Starship, ali vsaj glede časovnice, ki so jo predvidele ameriške oblasti in znanstvena skupnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriška vesoljska agencija Nasa namreč želi v sodelovanju s podjetjem SpaceX organizirati polet astronavtov na Luno do leta 2027, projekt Starship pa je pri tem ključnega pomena – Musk je za razvoj prilagojene različice rakete Starship, s katero bi lahko pristali na Luni, dobil več milijard dolarjev zveznega financiranja.

Predsednik ZDA Donald Trump pri tem pritiska na Naso, medtem ko se na polet na Luno s človeško posadko intenzivno pripravlja tudi Kitajska, znanstveniki v ZDA pa opozarjajo, da bo ameriški projekt za predvideno časovnico – in tudi za Kitajsko – verjetno zaostal več let.

Vršilec dolžnosti upravitelja Nase in ameriški minister za promet Sean Duffy sicer vztraja, da bodo ZDA “zmagale v drugi vesoljski tekmi”, in je nedavno zavrnil domnevo, da bi Kitajska lahko prva dosegla cilj, še poroča AFP.