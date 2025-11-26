Putinova svetovalca razpravljala o načrtih glede Donalda Trumpa

Piše: C. R.

Bloomberg je objavil prepis telefonskega pogovora med najvišjima svetovalcema ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerem naj bi razpravljala o posredovanju neuradnega dokumenta, povezanega z morebitnimi načrti za ravnanje z izvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Klic med zunanjepolitičnim svetovalcem Jurijem Ušakovom in gospodarskim svetovalcem Kirillom Dmitrijevom je potekal 29. oktobra, medij pa trdi, da je pridobil posnetek pogovora.

Po navedbah Bloomberga sta svetovalca govorila o pripravi dokumenta, ki naj bi ga Dmitrijev »neuradno« predal ameriški strani. Ušakov je med pogovorom izrazil pomisleke, da bi lahko ZDA pozneje trdile, da je bil dokument usklajen z Rusijo, Dmitrijev pa ga je skušal pomiriti, da bo predlog predstavljen kot neformalen.

V prepisu Ušakov pravi: »Potrebujemo maksimum, se ti ne zdi? Sicer pa, kakšen je smisel kakršnegakoli posredovanja?« Dmitrijev mu odgovarja, da bo dokument pripravil »iz naše pozicije« in ga prenesel neformalno, pri čemer naj bi poudaril, da ne gre za uradno stališče Moskve.

»Bojim se, da bi lahko rekli, da je bil dokument usklajen z nami. To je tisto, česar se bojim,« je opozoril Ušakov. Dmitrijev je odgovoril, da bo ravnal »točno tako, kot boste rekli, besedo za besedo«.

Pogovor se zaključi z Dmitrijevo zahvalo in zagotovilom, da bodo »vse naredili natančno« ter da bo Ušakov kasneje lahko o dokumentu govoril tudi s »Stevom«, pri čemer Bloomberg ne pojasni, za koga naj bi šlo.