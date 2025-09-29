Putin v Moldaviji doživel grenak poraz

Piše: C. R.

Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Moldaviji je slavila doslej vladajoča proevropska Stranka akcije in solidarnosti, ki si je z več kot 50 odstotki glasov zagotovila vnovično večino v poslanskih vrstah. T. i. Domoljubni volilni blok, preko katerega ruski diktator Vladimir Putin svoj vpliv širi tudi v sosednjo državo, pa je na volitvah zasedel drugo mesto. Slednje pomeni, da bo lahko Stranka akcija in solidarnost sama oblikovala vlado in nadaljevala s procesom približevanja EU, ki ga je začela po ruskem napadu na Ukrajino.

Glede na uradne izide, ki jih je davi po skoraj vseh preštetih glasovih objavila volilna komisija v Moldaviji, je Stranka akcije in solidarnosti (PAS) predsednice Maie Sandu osvojila dobrih 50 odstotkov glasov in bo tako ohranila večino v 101-članskem parlamentu.

Pred štirimi leti je stranka osvojila 52,8 odstotka glasov in zasedla 55 sedežev, tokrat naj bi ji jih pripadlo 54, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na drugem mestu je z nekaj več kot 24 odstotki glasov proruski Domoljubni volilni blok (BEP), ki ga vodi nekdanji predsednik države Igor Dodon. Ta je še pred objavo izidov razglasil zmago in za danes pozval k protestom pred parlamentom.

Volilna udeležba je bila približno 52-odstotna, nekoliko višja kot leta 2021, ko se je volitev udeležilo 48 odstotkov volivcev.

Skupno se je za vstop v parlament potegovalo več kot 20 list. Poslanske sedeže je uspelo zasesti še prav tako proruskima zavezništvu Alternativa pod vodstvom župana prestolnice Kišinjov Iona Cebana in Naši stranki z osmimi oz. šestimi odstotki glasov.

Nepričakovano je petodstotni prag za vstop v parlament dosegla tudi Stranka PPDA, ki je nastala na podlagi zavzemanja za združitev Moldavije in Romunije,.

Predsednica Sandu je nedeljske volitve označila za najpomembnejše v zgodovini države, rekoč da so te ključne za nadaljnjo pot države v EU. Predvolilno obdobje so zaznamovale obtožbe o vmešavanju Rusije, ki naj bi si kandidatko za članstvo v uniji prizadevala vrniti pod svoj vpliv.

Sandu je Rusijo v preteklosti že večkrat obtožila poskusov destabilizacije Moldavije. Po njenih besedah naj bi hotela Moskva nekdanjo sovjetsko republiko uporabiti kot odskočno desko za hibridne napade na EU.