Načrtovani ameriški napad na Iran začasno prestavljen

Piše: C. R.

Zdi se, da iranski zadnji protipredlog ne izpolnjuje zahtev ZDA. Reuters je 18. maja poročal, da je Iran poslal nov predlog s podobnimi pogoji, ki so jih Združene države Amerike že zavrnile. Visoki ameriški uradnik in vir, seznanjen z zadevo, je 18. maja za Axios povedal, da iranski protipredlog ne vsebuje zaveze »o prekinitvi bogatenja urana ali predaji obstoječih zalog visoko obogatenega urana (HEU)«. Ameriški uradnik je dodal, da Trumpova administracija meni, da je iranski predlog »nezadosten«.

Mediji, povezani z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC), so 18. maja poročali, da med Združenimi državami Amerike in Iranom ostajajo »velika nesoglasja«, in izjavili, da se Iran nikoli ne bo strinjal s »koncem vojne v zameno za jedrske zaveze«.

Zahteve ZDA so bile in še vedno so, da mora Iran predati svoj obogateni uran Združenim državam Amerike, razstaviti svoje jedrske objekte in za vsaj 20 let začasno ustaviti bogatenje urana.

NEW: Iran’s latest counterproposal does not appear to meet US demands. A senior US official and source briefed on the matter told Axios on May 18 that Iran’s counterproposal does not contain a commitment “about suspending uranium enrichment or handing over its existing stockpile… pic.twitter.com/0O6hCQzZ29 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 18, 2026

Ameriški predsednik Donald Trump je 18. maja na Truth Social sporočil, da je odpovedal načrtovani ameriški vojaški napad na Iran, ki je bil načrtovan za 19. maj. Trump je izjavil, da so ga katarski emir šejk Tamim bin Hamad al Thani, savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in predsednik Emiratov Mohamed bin Zayed prosili, naj zaradi tekočih pogajanj napad prekine »za dva ali tri dni«. Ameriški uradnik in neimenovan vir sta za Axios povedala, da so trije voditelji Perzijskega zaliva opozorili, da bodo »plačali ceno«, če bodo Združene države izvedle nove napade na Iran, in izrazili zaskrbljenost, da se bo Iran maščeval z napadi na njihovo energetsko in naftno infrastrukturo. Trump je poudaril, da voditelji Zalivskih držav verjamejo, da lahko Združene države in Iran dosežejo dogovor, ki je »zelo sprejemljiv za Združene države« in ki bi Iranu preprečil pridobitev jedrskega orožja.

Trump je dodal, da je ameriškemu obrambnemu ministru Petu Hegsethu, ameriškemu načelniku generalštaba generalu Danu Caineu in ameriški vojski naročil, naj ostanejo pripravljeni na »poln, obsežen napad« na Iran v kratkem času, če pogajanja ne bodo uspešna.

Iran še naprej formalizira in institucionalizira svoj domnevni nadzor nad tranzitom skozi Hormuško ožino, kar je v nasprotju z Listino ZN o pomorskem pravu (UNCLOS). Novo ustanovljena Uprava za Perzijski zaliv (PGSA) je 18. maja izjavila, da služi kot “pravna institucija in predstavniški organ” iranskega režima za upravljanje tranzita skozi ožino. Iran je napačno trdil, da je to v skladu z UNCLOS “zakonito”, ker je Hormuška ožina znotraj iranskih teritorialnih voda. Člen 37 UNCLOS določa, da so ožine, “ki se uporabljajo za mednarodno plovbo med enim delom odprtega morja ali izključne ekonomske cone in drugim delom odprtega morja ali izključne ekonomske cone”, mednarodne ožine. Člen 38 zagotavlja, da “vse ladje in letala uživajo pravico do tranzitnega prehoda” skozi takšne ožine, člen 44 pa prepoveduje sosednjim državam – kot je Iran – “oviranje” ali začasno ustavitev prehoda.

PGSA je dodala, da plovba skozi določeno območje zahteva “popolno usklajevanje” z oblastmi, in opozorila, da bi bil tranzit brez dovoljenja nezakonit. To je iranski poskus oviranja prehoda. Iranski državni mediji so ločeno poudarili, da trenutno 1500 plovil čaka na iransko dovoljenje za tranzit skozi ožino, kar je del širših prizadevanj režima, da bi Iran prikazal kot edini organ, odgovoren za upravljanje tranzita skozi ožino.

Vir: https://x.com/TheStudyofWar/status/2056520075956429128