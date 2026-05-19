Pomanjkanje delovne sile omejuje rusko gospodarstvo

Piše: C. R.

Ruske sile so v noči s 17. na 18. maj izvedle obsežen napad na Ukrajino s 546 brezpilotnimi letali in raketami, vključno s 14 balističnimi raketami. Ukrajinske zračne sile so poročale, da so ruske sile iz Rostovske oblasti in okupiranega Krima izstrelile 14 balističnih raket Iskander-M/rakete zračne obrambe S-400; osem križarskih raket Iskander-K z okupiranega Krima; ter 524 jurišnih brezpilotnih letal tipa Shahed, Gerbera in Italmas ter brezpilotnih letal tipa Parodija iz smeri mest Brjansk, Kursk in Orjol; Millerovo, Rostovska oblast; Primorsko-Ahtarsk, Krasnodarski kraj; zasedenega mesta Doneck; in zasedenega mesta Hvardiiske na Krimu. Ukrajinske zračne sile so poročale, da so ukrajinske sile sestrelile štiri križarske rakete Iskander-K in 503 brezpilotna letala, da je 18 raket in 16 brezpilotnih letal zadelo 34 lokacij ter da so sestreljeni razbitine do 8.30 po lokalnem času padle na 11 lokacij.

Ukrajinske zračne sile so opozorile, da so bili napadi usmerjeni predvsem na mesto Dnipro in Dnepropetrovsko oblast. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poročal, da so ruski napadi na mesto Dnipro in Dnepropetrovsko oblast znatno poškodovali civilno infrastrukturo ter tarča bili tudi energetska in stanovanjska infrastruktura. Ukrajinske oblasti so izjavile, da so ruske sile napadle mesto Odesa, vključno s kitajsko ladjo, ki se je približevala pristanišču. Ukrajinski uradniki so poročali, da so ruske sile napadle tudi civilno in stanovanjsko infrastrukturo v območjih Černihiv, Harkiv, Kirovograd, Herson, Odesa in Dnepropetrovsk ter ranile najmanj 33 civilistov, vključno s tremi otroki. Rusija je v zadnjih tednih izstrelila večje število balističnih raket kot običajno, verjetno zato, da bi izkoristila omejitve ukrajinske zračne obrambe zaradi globalnega pomanjkanja prestreznikov Patriot.

NEW: Russian forces conducted a large-scale strike against Ukraine with 546 drones and missiles, including 14 ballistic missiles, on the night of May 17 to 18. Other Key Takeaways: Ukraine’s new domestically produced guided glide bomb will likely allow Ukrainian forces to… pic.twitter.com/TpxsbuJpFK — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 19, 2026

Nova ukrajinska doma izdelana vodena jadralna bomba bo ukrajinskim silam verjetno omogočila, da razširijo svojo kampanjo zračnega prestrezanja (BAI) na bojišču proti ruskim silam in sredstvom v bližnjem in operativnem zaledju. Ukrajinski obrambni minister Mihail Fedorov je 18. maja poročal, da je ukrajinsko obrambno podjetje razvilo in preizkusilo prvo ukrajinsko doma izdelano vodeno jadralno bombo KAB, ki je zdaj pripravljena za bojno uporabo. Fedorov je poročal, da ima jadralna bomba nosilnost 250 kilogramov in lahko uniči cilje, oddaljene več deset kilometrov od mesta izstrelitve. Nove zmogljivosti vodenih jadralnih bomb Ukrajini bodo verjetno omogočile širitev kampanje BAI proti ruskim ciljem v bližnjem in operativnem zaledju, kar odraža rusko uporabo vodenih jadralnih bomb za ustvarjanje učinkov BAI z napadi na ukrajinsko logistiko.

Ukrajinske sile so uspešno prestrezale rusko logistiko na taktični in operativni ravni z brezpilotnimi letali, vodena jadralna bomba pa bo ukrajinskim silam omogočila, da napadejo utrjene cilje z večjim tovorom. Ruske sile so uporabile tudi jadralne bombe z daljšim dosegom, da bi dragocena letalska sredstva ohranile dlje od fronte in varna pred ukrajinsko zračno obrambo – taktika, ki jo bo Ukrajina verjetno poskušala posnemati z vodenimi jadralnimi bombami glede na omejene zaloge letal Ukrajine.

Rusko gospodarstvo še naprej čuti pritisk zaradi več kot štirih let vojne, skupaj z ukrajinsko kampanjo napadov na rusko naftno infrastrukturo na dolge razdalje. Ruski minister za gospodarski razvoj Maksim Rešetnikov je 18. maja v intervjuju za ruski časopis RBK izjavil, da je rusko vlado k reviziji pričakovanj glede rasti BDP v prihodnjem triletnem obdobju spodbudilo več dejavnikov, vključno s pomanjkanjem delovne sile in »zunanjimi pogoji«, kot so tekoče sankcije proti Rusiji in vojna na Bližnjem vzhodu. Rešetnikov je zasluge pripisal tudi spremembam v strukturi načrtovane ruske zvezne porabe in napovedim ključne obrestne mere ruske centralne banke.

Rešetnikov je priznal, da pomanjkanje delovne sile omejuje rusko gospodarstvo, v nasprotju z nenehnimi poskusi ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi nizko stopnjo brezposelnosti v Rusiji označil kot znak gospodarskega zdravja. Rešetnikov je trdil, da Rusija ne pričakuje, da se bo inflacija z rastjo gospodarstva pospešila, vendar je prezrl, kako pomanjkanje delovne sile spodbuja inflacijo. Rešetnikov tudi ni priznal, kako so ruska dolgoletna prizadevanja za novačenje vojakov odstranila številne posameznike s civilnega trga dela in poslabšala pomanjkanje delovne sile. Rusija bo verjetno še naprej trpela zaradi vse hujšega pomanjkanja delovne sile, saj daje prednost nadomeščanju izgub na bojišču z novimi rekruti pred podporo in rastjo domačega gospodarstva.

Vir: https://x.com/TheStudyofWar/status/2056532750602002730