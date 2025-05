Putin razkril skrivnost: na petkovi paradi bodo z njim tudi naslednji evropski voditelji …

Piše: C. R.

Parade v Moskvi ob dnevu zmage in počastitvi 80. obletnici konca druge svetovne vojne se bo v petek udeležilo 29 tujih voditeljev, med njimi kitajski predsednik Xi Jinping in brazilski predsednik Lula da Silva, so danes napovedali v Kremlju. Ob tem na paradi poleg ruske vojske pričakujejo tudi vojake iz 13 držav.

Kremelj je danes sporočil, da se bo parade v Moskvi 9. maja udeležilo 29 tujih voditeljev, čeprav sta na seznamu tudi najmanj dve ozemlji, ki nista mednarodno priznani kot državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Navedli so, da se bodo voditeljem več nekdanjih sovjetskih republik in tradicionalnih zaveznic Rusije iz srednje Azije na paradi pridružili voditelji Indonezije, Burkine Faso, Vietnama, Egipta, Zimbabveja, Iraka, Konga, Mjanmara, Kube, Etiopije in Ekvatoralne Gvineje.

Parade naj bi se udeležila tudi voditelja tradicionalnih rivalov, Armenije in Azerbajdžana, ter mednarodno nepriznanih republik Južne Osetije in Abhazije, separatističnih proruskih pokrajin v Gruziji.

V Moskvi se bosta po navedbah Kremlja mudila tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in slovaški premier Robert Fico, ki bosta tako očitno kljubovala svarilom Bruslja glede morebitne udeležbe evropskih voditeljev na paradi, še navaja AFP.

Kijev je medtem ravno danes posvaril vojske tujih držav pred morebitnim sodelovanjem na petkovi vojaški paradi v Moskvi. Kremelj napoveduje, da bodo poleg ruskih vojakov sodelovali še pripadniki vojska iz 13 držav, med njimi Kitajske, Egipta, Vietnama in Mjanmara.

V Kijevu menijo, da udeležba tujih sil na paradi pomeni delitev odgovornosti za agresivna dejanja Rusije v Ukrajini.

Oblasti v Moskvi so ob tem napovedale, da se bosta ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi, ki bo na večdnevni obisk v Rusiji prispel v sredo, sestala v četrtek in med drugim razpravljala o vojni v Ukrajini ter odnosih med Rusijo in Kitajsko.

Kitajska in Rusija v zadnjem času krepita bilateralne odnose, pri čemer Peking zavrača obtožbe Zahoda o podpiranju vojne v Ukrajini.