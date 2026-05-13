Lotrič krepko podučil Levico, ki zahteva njegov odstop s funkcije predsednika državnega sveta

Piše: C. R.

Predsednik DS Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V Levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju DS in stranke Fokus, ki se ji obeta vstop v vlado. “Gre za njihovo pravljico,” meni Lotrič. Funkciji sta združljivi, sam je “v prvo vrsto” postavil vodenje DS, na volitvah v DZ pa ni kandidiral, pravi.

Lotrič je tako v današnjem odzivu poudaril, da sta funkciji predsednika politične stranke in predsednika državnega sveta skladni, kar so po njegovih navedbah preverili tudi pred ustanovitvijo stranke Fokus. Pregled zakonodaje in pravna mnenja so dala “jasno, enoznačno stališče, da sta obe funkciji združljivi”, je dodal predsednik DS.

Zatrdil je tudi, da se zaveda “etičnega odnosa in videza nepristranskosti”. Tudi zato je sprejel odločitev, da ne kandidira na državnozborskih volitvah. “V prvo vrsto sem postavil državni svet, vodenje državnega sveta, zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanju v bodoči vladi,” je napovedal.

Stranka Fokus namreč v okviru trojčka z NSi in SLS sodeluje v pogajanjih za oblikovanje nove vlade. V dvojni vlogi, torej vodenju državnega sveta na eni strani ter vodenju stranke, ki bo del vlade in bo oblikovala novo zakonodajo, na katero ima DS možnost veta, Lotrič ne vidi težav. “Nekdo vidi v kristalno kroglo, kaj naj bi se zgodilo v prihodnje. Pustimo času čas, ko bo prišlo do kakršnihkoli sprememb, vas bom seveda o tem sam obvestil, ampak do takrat pa moram reči, da so to izmišljotine,” je komentiral.

V Levici pa so sicer izpostavili tudi, da mora državni svet nadzirati državni zbor z odložilnim vetom na že sprejete zakone. Lotrič pa medtem odgovarja, da državni svet ni nadzorna institucija, pač pa to vlogo v državi opravljajo druge institucije. “Državni svet je zastopnik lokalnih interesov, interesov gospodarstva, interesov sindikatov, negospodarskih dejavnosti, kmetov, svobodnih poklicev, se pravi, da ne igra državni svet nobenega nadzornika,” je prepričan Lotrič.

Žogico vrača tudi odhajajoči koaliciji, ki je po njegovih besedah imela štiri leta časa, da oblikuje poslovno in politično okolje, kot so si zamislili. “Zdaj, ko se je smer politike v Slovenije spremenila, pa napadajo z vsemi možnimi prijemi,” meni.

Izpostavil je tudi, da ni edini politik v državnem svetu, ki hkrati opravlja več funkcij, so aktivni v svojih strankah ali drugih organizacijah. Zagotovil je tudi, da kot državni svetnik zagovarja stališče obrtnikov in podjetnikov, saj je bil kot njihov predstavnik tudi izvoljen, kot predsednik DS pa zastopa interese lokalnih skupnosti, gospodarstva, delojemalcev in družbenih dejavnosti.

V Levici so danes Lotriča pozvali k odstopu z mesta predsednika državnega sveta. Očitajo mu konflikt interesov zaradi prepletanja te funkcije s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Prijavo bodo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), so napovedali.

Kot je danes za STA povedala predsednica KPK Katarina Bervar Sternad, pa so na komisiji že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika DS Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila s sistemskimi priporočili, je napovedala.