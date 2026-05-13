Ukrajinci vsak dan zajamejo večje število ruskih vojakov – z droni in kopenskimi roboti

Piše: Vančo K. Tegov

Glede na nezmožnost (hvala Bogu) kakršnih koli večjih premikov in opaznejših napredovanj ruskih sil – kvečjemu obratno – se iz dneva v dan povečuje število ruskih vojakov, ki se predajajo ukrajinskim obrambnim silam. O tem z veliko gotovostjo poročajo tudi predstavniki podjetij, ki izdelujejo brezpilotne letalnike in kopenske robote. Tudi sicer vsak dan izvemo, da se določeno število ruskih vojakov preda v okviru ukrajinskega programa »Želim živeti«.

Ukrajinsko podjetje, ki izdeluje kopenske robote, je sporočilo, da so bili presenečeni, ko so se ruski vojaki predali njihovim strojem. Ukrajinske oborožene sile so objavile več videoposnetkov, na katerih se ruski vojaki predajajo brezpilotnim kopenskim vozilom (UGV). Ta vozila vse pogosteje prevzemajo bojne naloge in omogočajo ukrajinskim enotam, da ostanejo na varni oddaljenosti. Oleg Fedoryshin, direktor raziskav in razvoja pri podjetju DevDroid, ki razvija bojne robote in sisteme za pritrditev orožja (mitraljeze, metalci granat ipd.), je dejal, da ga je poročilo o predaji ruskih vojakov robotu močno presenetilo:

»Seveda sem bil prijetno presenečen,« je priznal. Dodal je, da so roboti za to vlogo idealni, saj znatno zmanjšujejo tveganje za ukrajinske vojake.

Ruski vojak, ki se preda živemu vojaku, lahko še vedno napade ali detonira granato – kar se je med vojno že večkrat zgodilo. Če pa se preda robotu in kljub temu poskuša nekaj storiti, je najhujša posledica »zgolj uničenje nekaj kovine«. Takšni incidenti se dogajajo razmeroma pogosto. Za ukrajinske borce pa to pomeni praktično brez tveganja – in predstavlja pomemben korak sodobnega vojskovanja. Gre že za vse pogostejši pojav, ne le za posamične primere.

Roboti se vse pogosteje uporabljajo tudi za zajemanje ruskih vojakov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že aprila sporočil, da je Ukrajina prvič prisilila ruske vojake k predaji in zavzela njihove položaje zgolj z uporabo zračnih dronov in kopenskih robotov, brez sodelovanja pehote. To je storila »brez kakršnih koli izgub na naši strani«.

Kopenski roboti so v vojskovanju mlajši od zračnih dronov, a hitro spreminjajo potek bojev. Uporabljajo se za evakuacijo ranjenih, prenašanje opreme in streliva, streljanje na sovražnikove položaje, razstreljevanje utrdb ter polaganje in odstranjevanje min. Ker Ukrajina močno stavi na robotske sisteme, je Zelenski prejšnji mesec naročil proizvodnjo vsaj 50.000 kopenskih robotov letos.

Obrambni minister Mihail Fedorov pa je dejal, da je dolgoročni cilj, da 100 % logistike na fronti opravljajo roboti namesto ljudi. Na drugi strani pa opiti, razočarani in naveličani ruski poveljniki na fronti še naprej pošiljajo svoje vojake v gotovo smrt – tudi tako, da jih pošljejo razminirati minska polja z lastnimi telesi. Vse to se dogaja v času, ko se je število bojnih misij z roboti v zadnjih mesecih močno povečalo. Posneti so bili tudi številni primeri, ko so se ruski vojaki predali dronom – včasih so jim droni prikazali pisna sporočila ali predvajali navodila za predajo. Že leta 2022 je Ukrajina objavila videoposnetek z navodili, kako se predati ukrajinskemu dronu.

Konec je

Ukrajina aktivno spodbuja predaje tudi prek programa »Želim živeti«, ki ruskim vojakom zagotavlja ravnanje v skladu z Ženevsko konvencijo, hrano in zdravstveno oskrbo. Na spletni strani programa piše: »Niste sami – več tisoč vojakov si je že rešilo življenje s prostovoljno predajo.

«Vse to se ujema z verbalnimi in neverbalnimi sporočili, ki jih pošilja agresorska ruska stran. Zadnja dva dogodka – podhranjena »parada zmage« v Moskvi v okrnjeni zasedbi ter napovedi kabineta »nepremagljivega« stratega lastnega poraza, ki še naprej obljublja zaključek »dolge, zelo dolge« posebne operacije – le potrjujejo sliko.

Putinu ni uspelo marsikaj. Njegove zadnje napovedi o končanju »operacije« mu bodo zagotovo služile – če že ne drugače, pa vsaj zaradi lastnega političnega preživetja. Obenem se zdi, da ve, da bo kmalu tudi fizično končal svoje tuzemsko bivanje.