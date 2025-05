Putin brez maske: njegovi jurišniki v okupiranih ukrajinskih mestih Stalinu postavljajo spomenike

V okupiranem Melitopolu v zaporoški regiji je ruska komunistična partija 8. maja ob dnevu zmage odkrila spomenik sovjetskemu diktatorju Josifu Stalinu. Doprsni kip z napisom “Organizatorju in navdihovalcu zmage sovjetskega ljudstva nad nacističnimi napadalci, generalu Josifu Stalinu, od hvaležnih potomcev” je sprožil ostre odzive Ukrajincev, ki Stalinovo ime povezujejo z nekaterimi najtemnejšimi poglavji svoje zgodovine.

Stalinova vladavina je za Ukrajince sinonim za grozodejstva, kot je holodomor, umetno povzročena lakota v letih 1932–1933, ki je po ocenah terjala od 3,9 do 7 milijonov ukrajinskih življenj. Holodomor, ki ga Ukrajina in več držav priznava kot genocid, je bil posledica Stalinove politike kolektivizacije in kaznovanja ukrajinskega kmetstva zaradi upora proti sovjetski oblasti.

Poleg tega je Stalin v okviru velike čistke (1936–1938) ukazal množično represijo, med drugim usmrtitve in deportacije ukrajinskih intelektualcev, znane kot “usmrčena renesansa”. Po podatkih ukrajinskega ministrstva za zunanje zadeve je okoli 200.000 Ukrajincev postalo žrtev teh čistk, mnoge so poslali v gulage ali prisilno preselili.

Slovesnost v Melitopolu, kjer so ruski nameščeni uradniki in šolarji položili cvetje k spomeniku, je del trenda oživljanja Stalinovega kulta v Rusiji, kar vključuje tudi preimenovanje letališča v Volgogradu v Stalingrad. Ukrajinska stran dogodek obsoja kot revizionizem zgodovine in provokacijo, saj je Melitopol pod rusko okupacijo od marca 2022. Dva aktivista, ki sta javno protestirala proti spomeniku, so pridržali.