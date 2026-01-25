Prepovedan pohod za Jezusa, da se ne bi razburjali muslimani

Piše: M. Bo. (nova24tv.si)

Metropolitanska policija je prepovedala shod kristjanov »Walk with Jesus« (Hodimo z Jezusom), ki bi moral biti 31. januarja 2026 v Londonu. Razlog? Da ne bi provocirali muslimanov. Ljudje so ogorčeni, vnela se je razprava o svobodi izražanja, verski strpnosti in javni varnosti.

Shod »Walk with Jesus« bi bil namenjen molitvi in čaščenju Jezusa Kristusa, predviden je bil tudi pohod. Dogodek naj bi se odvil vzhodnem Londonu, v okrožju Whitechapel (v občini Tower Hamlets), ki je znano po veliki muslimanski skupnosti. Prav to je po mnenju policije predstavljalo tveganje, da bi se shod sprevrgel v spopade oziroma nasilje. Prepoved shoda so izdali na podlagi zakona o javnem redu (Public Order Act).

Organizator: Absolutno šokantno

Shod je organizirala stranka UKIP (UK Independence Party). Vodja UKIP-a Nick Marcel Tenconi je na družbenem omrežju X večkrat pozval k udeležbi na shodu in poudaril, da želijo pokazati, da je Velika Britanija krščanska država.

Po policijski prepovedi pa je Tenconi zapisal: »Absolutno šokantno. Met (metropolitanska policija, op. a.) je sklenil, da se izrecno verska procesija krščanskega čaščenja in oboževanja prepove, ker bodo islamisti nasilni. Velika Britanija je krščanska država in islamistom se ne bomo predali.«

Ob tem je tudi objavil sporočilo policije, v katerem ta pravi: »Posredovali smo, da bi preprečili resne motnje in resne nemire.« Met navaja, da bi soočenje udeležencev shoda s skupinami, ki jim nasprotujejo, zelo verjetno pripeljalo do nasilja in resnih nemirov. Ob tem poudari, da se za prepoved niso odločili iz političnih razlogov: »Ne počnemo tega niti zato, ker bi bila prisotnost UKIP-a za ljudi žaljiva ali ne. To počnemo izključno na podlagi naše ocene tveganja za resne nemire.« Na koncu doda, da se shod lahko odvije na kakšni drugi, »manj provokativni« lokaciji. Za zdaj ni znano, ali namerava UKIP dogodek pripraviti kje drugje.

Burna razprava: Zakaj dvojna merila?

Prepoved shoda »Walk with Jesus« je odprla širša vprašanja o verski svobodi in javni varnosti v multikulturnih družbah, kot je Velika Britanija. Medtem ko nekateri vidijo prepoved kot zaščito pred provokacijami, jo drugi dojemajo kot omejevanje krščanske svobode. »Zakaj dvojna merila? Muslimani smejo izvajati podobne dogodke, krščanski shod pa je prepovedan?« je denimo izpostavil eden od uporabnikov omrežja X.

Oktobra so se na isti lokaciji muslimani lahko zbrali

Oktobra lani je policija iz istih razlogov prepovedala načrtovani shod »Turneje množičnih deportacij«, kar pa je sprožilo nasprotni shod – v Whitechapel so se zgrnili člani bangladeške skupnosti, z maskami, kapami, temnimi oblačili, da bi pokazali, da so »pripravljeni braniti svojo skupnost«, zraven pa skandirali »Allahu Akbar«.

Takrat se je odzval tudi Nigel Farage, ki je dejal, da je to ena najbolj strašnih stvari, ki jih je kdaj videl. »Bilo je, kot da bi po naših ulicah korakala tuja invazijska vojska,« je dejal po poročanju portala GB News. UKIP je policijo obtožil, da je »popustila islamistom« in »kršila njihovo demokratično pravico do zbiranja«, svoj načrtovani shod pa izpeljal v zahodnem delu Londona.