Preobrat? Kolegi razvpito mlado aktivistko Greto obtožujejo strahopetnosti in izdaje enotnosti

Piše: Bogdan Sajovic

Greta Thunberg je po povratku na Švedsko novinarjem zatrjevala, da ni vedela, da so nekateri sodelavci ekipe »flotilja svobode« s katero so skušali prebiti izraelsko blokado Gaze, podporniki terorističnih skupin Hamas in Hezbolah. Še več, da so nekateri označeni kot operativci omenjenih terorističnih skupin.

Po navedbah izraelskih in britanskih virov je namreč misijo vodil Zaher Birawi, za katerega izraelske oblasti trdijo, da je agent Hamasa. Birawija so videli v družbi nekdanjega voditelja Hamasa Ismaila Hanije, ki vodi organizacijo Evropski forum, ki jo je Izrael leta 2021 razglasil za teroristično organizacijo.

Eden od udeležencev »flotilje svobode« je bil tudi Brazilec Thiago Ávila, ki se je lani udeležil pogreba voditelja Hezbolaha Hasana Nasrallaha in na družbenih omrežjih javno izrazil svoje občudovanje do njega.

Thunbergova je pred novinarji tako igrala popolno nevednost, ko pa so jo vprašali, zakaj se ni pozanimala s kakšnimi ljudmi sodeluje, je eksplodirala, češ zakaj bi se sploh morala natančno pozanimati o sodelavcih in kolegih. To bi ji po njenem tudi odvzelo preveč časa.

Pred dnevi so izraelski vojaki prestregli ladjo Madleen s katero je ducat pro palestinskih aktivistov skušalo prebiti blokado pred Gazo. Štirje udeleženci, med njimi tudi Thunbergova, je takoj podpisalo soglasje, s katerim so bili za sto let izgnani iz Izraela. Ostalih osem aktivistov je zavrnilo podpis soglasja, saj želijo, da jih izženejo po sodnem postopku. Nedvomno želijo sojenje izkoristiti za promocijo.

Po novicah, ki prihajajo iz Izraela ta osmerica tudi ni prav nič zadovoljna s Thunbergovo in ostalo trojico, ki so takoj podpisali soglasje za izgon. Obtožujejo jih strahopetnosti in izdaje enotnosti.

Thunbergova sicer napoveduje, da se bo »ponovno poizkusila prebiti v Gazo«, vendar mnogi menijo, da si je že zapravila ugled »neustrašne aktivistke«, ki ga je imela v levičarski aktivistični srenji.