Mladićev duh še vedno živi – tudi v Sloveniji

Piše: Gašper Blažič

Četrtek, 27. avgusta 2026, bo v zgodovino zapisan kot dan, ko se je izteklo zemeljsko življenje generala Ratka Mladića. To je ime, ki si ga bomo zapomnili za vedno, saj velja za vojaškega stratega etničnega čiščenja v Bosni in Hercegovini v 90. letih, medtem ko je bil Radovan Karadžić politični strateg tovrstnega zločinskega početja. Ker je časovna distanca naredila svoje in je marsikaj tudi izpuhtelo iz spomina, je prav, da spomnim na to, kako je Mladić sploh začel svoj krvavi ples. Že pred osamosvojitvijo Slovenije je kot polkovnik JLA zasedel strateško zelo pomembno poveljniško mesto v Kninu, torej v kraju, kjer se je že nekaj mesecev prej začela srbska vstaja pod vodstvom tamkajšnjega župana Milana Babića ter šefa miličnikov Milana Martića. Zdaj že pokojni novinar Radia Slovenija Marjan Jerman se je iz tistega časa spominjal Mladića kot skrajno nadutega egocentrika.

Od tedaj naprej je jugovojska, ki bi morala kvečjemu braniti Jugoslavijo pred zunanjim sovražnikom, postala dejanska oborožena sila Republike Srbske krajine. Mladićeve enote so že v času pred osamosvojitvijo Slovenije obkolile Kijevo in Vrliko, ki ležita ob cesti med Kninom in Splitom. Oba kraja sta bila povsem odrezana od preostalih delov Hrvaške, tudi glede preskrbe, vsakega prebežnika pa je čakala zanesljiva smrt ali ugrabitev. Ko je skupina hrvaških policistov, ki se je v Kijevo prebila po skrivnih poteh, skušala v tem kraju ustanoviti policijsko postajo, so enote JLA postajo obkolile. Le živi zid prebivalcev Kijeva je preprečil, da bi prišlo do podobnega pokola, kot se je v tistem času zgodil pri Borovem Selu. 25. avgusta 1991 pa so enote JLA skupaj z Martićevimi policisti Kijevo tako rekoč opustošile. Civilno prebivalstvo, kolikor ga je sploh še ostalo, se je pred nenehnim topovskim obstreljevanjem ter letalskim bombardiranjem s kasetnimi bombami umaknilo čez težko prehodne predele Kozjaka in Dinare. 27. avgusta 1991 je požgano in razrušeno Kijevo padlo v roke Srbom. Mladić je pozneje pred novinarji celo cinično izjavil, da so »v Kijevu streljali le na legitimne vojaške cilje«. »Vajo« so nato ponovili še marsikje. V Škabrnji denimo. In nato še v mnogih krajih v Bosni in Hercegovini. Vrhunec se je zgodil v Srebrenici.

A propos: pred letom 1991 je v Kijevu živelo skoraj 1300 prebivalcev. Danes jih je komaj nekaj več kot 200. To pove vse, predvsem pa to, da je mesarsko klanje pustilo za seboj trajne posledice. In mnogi kraji si ne bodo nikoli več opomogli.

Leta 2020 sem v kolumni, ki sem jo objavil na spletni strani Demokracije, o Mladiću zapisal: »Bil je pač prepričan rdečezvezdaš, vzgajan v duhu komunizma. Tu ni bilo prostora za človekovo dostojanstvo, človek je po tej mentaliteti le del neke večje celote. In če je to sovražni razred, ga je – kot so to razumeli Mladićevi učitelji – dovoljeno ubiti.« Zločini, ki jih je zagrešil, imajo namreč neposredno povezavo z dogajanjem leta 1945, ko so Mladićevi mentorji ter ideološki predniki na podoben način izvajali masaker tako nad civilisti kot nad vojnimi ujetniki. To, da je Mladić po zločinih na Hrvaškem rdečo zvezdo zamenjal za šajkačo in napredoval v generala, je samo gola formalnost. Ideologija je ostala – enako ali še bolj zločinska kot prej.

Tisto, kar nas mora skrbeti, pa je Mladićev duh, ki v glavah nekaterih postaja čedalje bolj trdovraten. Istega dne, ko je umrl »heroj Ratko«, smo na Facebookovi strani Demokracije lahko prebrali izjavo enega od komentatorjev (nelektorirano): »Ko se vas znebimo se rešimo vsega hudega banda SDS izraelske sluge«. Kar je verjetno samo ena od mnogih podobnih izjav, toda te v zadnjem času postajajo vedno bolj neposredne. Lahko sicer sklepamo, da gre za strahopetce, ki se na veliko napihujejo, vendar ne pozabimo na leto 1945, ki je zaradi neobsodbe zločinov pripravilo pot pokolom, kot so se zgodili povsod, kamor je stopil Mladićev vojaški škorenj.