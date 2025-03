Predsednica Evropske komisije je očitno “slišala budnico” in se že odziva: članicam EU na voljo posojila za krepitev obrambe

Piše: C. R.

“Smo v obdobju ponovnega oboroževanja in Evropa je pripravljena močno povečati porabo za obrambo,” je ob predstavitvi načrta za ponovno oborožitev Evrope povedala Ursula von der Leyen. Z načrtom je pred tem v pismu seznanila voditelje držav članic, ki se bodo v četrtek sestali na izrednem vrhu o krepitvi evropske obrambe in nadaljnji podpori Ukrajini.

Načrt med drugim vključuje predlog za vzpostavitev novega instrumenta, v okviru katerega bo državam članicam na voljo 150 milijard evrov posojil za naložbe v obrambo, je dejala predsednica komisije.

Sredstva bodo po njenih besedah namenjena zmogljivostim, kot so protizračna in protiraketna obramba, droni, rakete ter topništvo. Dodala je, da bo instrument članicam omogočal skupno naročanje.

V okviru načrta za ponovno oborožitev Evrope bo Bruselj predstavil še predlog za sprožitev t. i. nacionalne odstopne klavzule v okviru evropskih javnofinančnih pravil. To bo članicam omogočilo bistveno zvišanje proračunskih izdatkov za obrambo, ne da bi bil proti njim sprožen postopek presežnega primanjkljaja, je povedala von der Leyen.

“Če bodo članice v povprečju izdatke povečale za 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda, bi to lahko ustvarilo fiskalni prostor v višini skoraj 650 milijard evrov v obdobju štirih let,” je pojasnila.

Danes predstavljeni načrt vključuje še ukrepe za mobilizacijo zasebnega kapitala, med drugim prek Evropske investicijske banke.

Skupno bi tako lahko po navedbah von der Leyen z načrtom mobilizirali skoraj 800 milijard evrov izdatkov za “varno in odporno Evropo”.

Zanimivo je, da se je Evropska komisija s tem odzvala na kritike Janeza Janše, ki jih je zapisal na X minuli konec tedna, češ da mora Evropa okrepiti svojo obrambno moč ter učinkovito povezati kapacitete raziskav, razvoja in proizvodnje modernega orožja, zmogljivosti kibernetske varnosti in obrambe ter civilne zaščite. Prav tako mora, kot pravi Janša, irediti čezatlantske odnose z ZDA, kajti vojna v Evropi (Ukrajini) ni edino strateško varnostno tveganje, poleg tega vojaške moči Evrope zaradi dolgoletnega zanemarjanja in zanašanja na ZDA ni mogoče povečati čez noč.