Potrditev o ruskem subverzivnem delovanju v sosednji baltski državi: »Obveščevalna služba naročila požig estonske ustanove«

Piše: Vančo K. Tegov

Estonsko sodišče je danes( 4. julija)razsodilo, da so požige restavracije in supermarketa v Estoniji letos naročile ruske obveščevalne službe, poroča Associated Press. Ta dejanja so del vrste podobnih agresivnih dejanj v Evropi, ki jih Zahod povezuje z Rusijo. Cilj je razdeliti mednarodno skupnost in spodkopati podporo Ukrajini, ugotavlja AP.

Okrožno sodišče v Harjuju prav tako sporoča, da sta v požigih sodelovala dva moldavska državljana. Sta bratranca in imata enaka priimek in imeni – oba sta Ivan Chikhayal. Eden od njiju – imenovan kot storilec – je bil obsojen na 6 let in pol zapora zaradi požiga restavracije in supermarketa, ki je bil po mnenju sodišča izveden v imenu ruskih obveščevalnih služb. Drugi je bil spoznan za krivega kot sostorilec. Obsojen je bil na 2,5 leta zapora.

V sodbi sodišča je navedeno, da je storilca Ivana Chikhayala nalogo zadolžila ruska vojaška obveščevalna služba (GRU- Glavnoe Razvedovatelnoe Upravljenie- Glavni Obveščevalni Urad). Napad je po navodilih GRU “vadil” januarja letos, ko je zažgal supermarket v vasi Osula na jugovzhodu Estonije. Naslednji dan so mu iz GRU dali nalogo, da naj zažge restavracijo “Slava Ukrajini” v estonski prestolnici Talinu. Chikhayal se je zvečer 31. januarja letos s svojim istoimenskim bratrancem odpeljal do restavracije. Tam sta zažgala in zapustila Estonijo. Sodišče je razsodilo, da sostorilec ni vedel, da deluje po ukazih GRU.

V operacijo prijetja in pridržanja obeh Moldavcev so bile vključene Latvija, Litva in Poljska, poroča AP in dodaja, da so ju na koncu prijeli pridržali v Italiji. To napeljuje na to, da pravzaprav niti nista bila, ali vsaj eden od njiju, popolna analfabeta v svojem početju. Do Italije nista prišla s štopanjem temveč koordinirano. Na srečo je bila uspešnejša koordinacija drugih obveščevalnih služb in policije.

Kljub načetosti Rusije na več različnih področjih, kljub pešanju standarda, na določenih segmentih tudi restriktivnega ukrepanja glede funkcioniranja družbe, se da ugotoviti, da ruski »medved« vsega ne dojame naenkrat. In ne zmore. Tako okoren in nefleksibilen sistem je težko nadzorovati, voditi in tudi ohraniti. Upamo je da bodo znotraj sami Rusiji znali poskrbeti samo za odpravo motečih elementov in ovir, ki dejansko hromijo vse kar se da ohromiti v Rusiji. Pri tem početju vsem »rešiteljem« Rusije pred kolapsom in sesutjem na znotraj želimo srečno roko. Rusi sami morajo najti v svojih vrstah ljudi, osebe, koordinatorje in karakterno ter mentalno neomajnih ljudi brez velikih ego-tov na poti do realizacije tega početja ki lahko spremni zgodovino celotnega območja.