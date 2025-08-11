Statistika je pokazala, da so Palestinci prejeli med 10-krat in 35-krat več humanitarne pomoči kot prebivalci Jemna, Sudana in Konga kljub izjemno hudi humanitarni krizi v teh državah. Objava, podkrepljena s podatki in grafično primerjavo, izpostavlja očitno neenakomerno porazdelitev mednarodne pomoči.

Svetovna pozornost in mediji so skoraj izključno osredotočeni na Gazo, medtem ko otroci v Jemnu vsak dan umirajo od lakote in nimajo dostopa do osnovnih življenjskih potrebščin. Jemenska tragedija je ena od največjih in najslabše osvetljenih humanitarnih kriz našega časa, ki pa ostaja spregledana, saj so politični in medijski interesi usmerjeni drugam.

To je alarmanten pokazatelj, kako so politični interesi pogosto močnejši od humanitarnih potreb, zaradi česar trpijo najranljivejši – otroci in družine v Jemnu, Sudanu in Kongu. Čeprav je pomoč Palestincem pomembna, ne sme biti na račun pozabe in zanemarjanja drugih katastrofalnih kriz, ki zahtevajo enako, če ne celo večjo pozornost in pomoč.

” /> 00:00 Previous Play Next 00:00 / 02:08 Mute Settings Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player

Ta neenakomerna razporeditev sredstev in pozornosti postavlja vprašanje, ali je mednarodna humanitarna pomoč resnično namenjena ljudem v stiski ali pa jo določajo politične agende in medijska naracija, ki izkrivljajo resnico o trpljenju po svetu.