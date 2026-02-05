Politico: Evropski konservativci se ponovno zbirajo, vodstvo si prizadeva za okrepitev centralnega nadzora

Piše: Gerardo Fortuna (Politico)

Konservativci EU se sestajajo drugič v enem tednu, da bi okrepili notranje usklajevanje po težkem prvem letu drugega mandata Ursule von der Leyen na čelu Evropske komisije.

Po srečanju voditeljev Evropske ljudske stranke prejšnji konec tedna na Hrvaškem se bodo člani Evropskega parlamenta iz vrst EPP ta teden zbrali v Sloveniji, kjer bodo razpravljali o politiki s komisarji bloka, pristojnimi za obrambo in regionalni razvoj. Stranka ima močne nacionalne voditelje, vključno z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom in poljskim premierjem Donaldom Tuskom, vendar se sooča z naraščajočim številom opozicijskih osebnosti po vsem političnem spektru.

»Populisti na levi in ​​desni nasprotujejo vsemu, ne da bi karkoli predlagali,« je v izjavi dejala podpredsednica Evropske ljudske stranke Romana Tomc. Stranka »se bo pogovorila o tem, s kom bo sodelovala, da bi dosegla resnične spremembe v Evropi«.

Von der Leyenova je od začetka svojega drugega mandata 1. decembra 2024 prejela štiri glasovanja o nezaupnici, medtem, ko se je EPP od maja lani okrepila z izvolitvijo nemškega kanclerja iz svojih vrst. Toda tradicionalni bruseljski zavezniki skupine iz levega središča in liberalnega centra so se distancirali od nekaterih politik EPP, zlasti tistih, ki jih podpira skrajna desnica, kot je odprava zelenih pravil EU, vključno z zmanjšanjem zakonodaje o trajnosti podjetij in krčenju gozdov.

Sestanek v Ljubljani je še en primer, kako Manfred Weber, predsednik EPP in vodja njene frakcije v Evropskem parlamentu, poskuša zaostriti odločanje in uvesti večji centralni nadzor nad politiko v Komisiji, Parlamentu in Svetu EU, ki zastopa nacionalne vlade, sta povedala dva uradnika EPP. Weber želi uporabiti različne iteracije srečanj EPP za povečanje števila stičnih točk za srečevanja voditeljev desne sredine in visokih uradnikov EU ter usklajevanje politik pred pomembnimi trenutki v koledarju, sta dejala.

Diplomacija EU bo naslednji teden še posebej intenzivna, saj se bodo v sredo v Bruslju sestali obrambni ministri, v četrtek na belgijskem podeželju bo potekal vrh voditeljev EU, od petka do nedelje pa bo potekala münchenska varnostna konferenca, ki združuje nekatere najvplivnejše odločevalce na svetu.

Združevanje

EPP je v Bruslju dobro zastopana, njeni vodilni osebnosti pa sta Von der Leyen in predsednica Parlamenta Roberta Metsola.

Poleg rednih srečanj pred vrhom, kjer se voditelji EPP srečajo zjutraj na zasedanju Evropskega sveta, je Weber uvedel letna srečanja nacionalnih voditeljev, med katerimi je bilo srečanje prejšnji konec tedna v Zagrebu najnovejše.

»Več usklajevanja kot imamo med različnimi skupinami ljudi, tem bolje,« je dejal uradnik EU, ki je bil anonimen in je lahko govoril svobodno, tako kot drugi v tej zgodbi. »Saj imate potem odnose in format, ki preprečujeta, da bi se kolesa popolnoma odlepila.«

Na neformalnih večerjah, ki so potekale v torek pred plenarnim zasedanjem Parlamenta v Strasbourgu, so se komisarji EPP, med njimi Ursula von der Leyen, pa tudi minister za gospodarstvo Valdis Dombrovskis in direktorica tehnološkega sektorja Henna Virkkunen, usedli z Webrom in njegovimi podpredsedniki Parlamenta.

Te večerje »so bile določene na začetku mandata in strukturirane tako, da so [stranki] omogočile večji vpliv na delo Komisije«, je dejal uradnik EPP.

»Cilj – tega ne bom skrival – je vnaprej vedeti, v katero smer gre Komisija, in imeti vpliv že v pripravljalni fazi, še preden so predlogi formalno predstavljeni,« so dodali.

Neomejena varnost

Vrh poslancev Evropskega parlamenta v slovenski prestolnici, ki se je začel v sredo in traja do petka, je namenjen temu, kar organizatorji imenujejo »strateško načrtovanje«.

Vodje so se prejšnji konec tedna v Zagrebu dogovorili, da bodo delali na uveljavitvi klavzule EU o vzajemni obrambi, in dvema nacionalnima voditeljema, ki še nista imenovana, naložila, naj pojasnita, kako bi jo lahko spremenili v neomejeno varnostno jamstvo. Nikoli ni bila uporabljena, ker ima NATO podobno določbo, vendar voditelje skrbi, da bo ameriški predsednik Donald Trump to odpravil.

Takšne poteze poudarjajo, kako EPP poskuša vplivati ​​na širšo politiko EU in prehiteti varnostne ali gospodarske odločitve, ki jih sprejemajo Komisija ali voditelji, pri čemer je treba upoštevati mnenja strank, ki nasprotujejo sredinski desnici.

Člani stranke so opozorili tudi na vse pomembnejšo vlogo dokumentov o stališčih, ki jih EPP zdaj redno objavlja in ki dajejo smernice visokim uradnikom in voditeljem stranke.

Prizadevanja za omilitev temeljev Zelenega dogovora, pa tudi tekoča prizadevanja za deregulacijo, izvirajo iz dokumentov o stališčih, ki jih je EPP pripravila po koordinacijskih sestankih, sta povedala dva uradnika stranke.

V svojem programu iz leta 2024 je stranka pozvala k uvedbi mesta obrambnega komisarja, kar je von der Leyen ob nastopu funkcije uresničila. Stranka je pozvala tudi k deregulaciji in omilitvi evropskega zelenega dogovora, ki je postal osrednji del politične agende von der Leyen med njenim drugim mandatom.

Vir: https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-friedrich-merz-europe-conservatives-gather-leadership-pushes-tighten-central-control/